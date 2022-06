Por: Fernando Cuadros, Hernán Torres, LR Norte/Sur y URPI

A la ya afligida economía familiar, golpeada por la sostenida alza de precios, un nuevo dolor de cabeza sin causa aparente se registra en los mercados minoristas.

Y es que el segundo día del paro indefinido de transportistas de carga pesada estuvo marcado, una vez más, por la especulación. La República recorrió los mercados minoristas de Lima metropolitana y pudo corroborar que se manejan precios que difieren a lo registrado por el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) en la venta al por mayor.

Asimismo, el Sistema de Abastecimiento de Precios (Sisap) del Midagri precisó que los precios al por mayor en los principales mercados mayoristas capitalinos tuvieron una reducción de 8,0% gracias a la caída de los precios de los tubérculos, hortalizas y frutas, dado que en la jornada del lunes hubo un alto flujo de ingresos y stocks: poco más de 10.172 toneladas de alimentos.

PUEDES VER: Primer día de paro no generó escasez de alimentos

¿Qué productos cayeron más a nivel minorista?

En el Gran Mercado Mayorista de Lima se registró el ingreso de 4.098 toneladas de alimentos, y si bien es un 31,4% menos que lo visto en los últimos cuatro martes, sí se garantizó el stock suficiente de un alimento crucial como la papa, que el lunes ya había cuadruplicado la cantidad de toneladas de una jornada promedio.

Los tubérculos registraron una reducción de 22,3%. La papa blanca fue el alimento que más contribuyó a la caída, mientras que las hortalizas lo hicieron en 6,2%. La abanderada en este segmento fue la espinaca.

PUEDES VER: Mercado de Santa Anita se encuentra abastecido tras inicio de paro de transportistas

En esa línea, los productos con un mayor descenso en su precio de venta fueron el zapallo macre, que pasó de S/1,43 a S/1,40 el kilo; seguido de la papa canchán, que bajó de S/ 1,93 a S/1,30 el kilo y la papa yungay, que pasó de S/1,95 a S/1,43 el kilo. Además, el limón en bolsa cayó de S/2,11 a S/1,68 el kilo, el haba verde serrana de S/2,33 a s/2,03 y el olluco largo, de S/2,55 a S/2,25.

Por su parte, en el Mercado de Frutas de La Victoria se recibieron 1.352 toneladas de alimentos, un 44% menos que en los últimos cuatro martes. Aun así, la naranja valencia cayó a S/0,67 el kilo, la mandarina a S/1,15 el kilo y el melón coquito a S/1,23. Cierran la lista la manzana de agua corriente, que bajó de S/1,32 a S/1,30 y la palta criolla, que se redujo de S/1,65 a S/1,63 el kilo.

“No hay correlato”

César Santisteban, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, explicó a este medio que la disminución en los ratios de descarga en el Gran Mercado Mayorista era previsible porque el lunes pasado se duplicó el volumen de ingreso de alimentos.

“Al haber un sobrestock era lógico que baje porque se iban a almacenar y muchos son perecibles”, dijo.

En cuanto al alza de algunos productos reportados en algunos mercados minoristas, Santisteban manifestó que esta variación obedece a elementos externos. “Lo atribuiría más al ruido político, a un factor externo, a veces hay un poco de especulación. No hay un correlato entre los precios mayoristas y minoristas. Hacemos un llamado a los minoristas para no aprovechar la situación”, sostuvo.

Además, descartó la posibilidad de un desabastecimiento de alimentos en los próximos días. No creo que vaya a presentarse una situación de desabastecimiento si el día principal del paro que fue ayer (lunes) no lo ha habido”, mencionó.

Encarecimiento

Este diario corroboró que en el mercado La Aurora del Cercado de Lima el kilo de papa ha duplicado su valor comparado con el lunes, ubicándose en S/4,00. También hay un alza en el tomate y cebolla, cada uno pasó de S/3,00 a S/3,50. La alverja continúa en el rango de S/10,00.

En el mercado Limoncillo del Rímac, la papa se elevó de S/2,50 a S/4,00, y tanto el tomate como la cebolla llegaron a picos de S/4,00, y la alverja hasta los S/12,00; mientras que en el mercado Asociación de Comerciantes de Salamanca, la papa se vende en promedio a S/3,50 el kilo, el tomate a S/4,50 y la cebolla a S/4,00.

Mientras que a nivel regional, en el Mercado Modelo de Chiclayo la papa blanca se oferta a S/3,00 el kilo, manteniendo ese precio desde hace varias semanas al igual que la yuca, que desde el primer paro de transportistas en abril pasado no baja de ese monto.

PUEDES VER: Congresista propondrá formalización de los predios rurales a cargo de los gobiernos regionales

La alverja —traída desde la sierra— subió de S/4,00 a S/6,00 el kilo, mientras que el brócoli pasó de S/4,00 a S/5,00 a raíz del paro. Éliter Ventura Salazar, dirigente del mercado en cuestión, sostuvo que sí se encuentran abastecidos porque están ingresando los camiones de frutas y verduras.

Por otro lado, en Arequipa los mercados de El Avelino y Río Seco indicaron que hay el stock suficiente, por lo cual exigen a sus colegas no alimentar la especulación. No obstante, Cristobal Huaypa, presidente del Mercado Metropolitano de Frutas de Río Seco, señala que el único problema por la huelga de camioneros ha sido la pérdida de S/18 millones al no llegar los comerciantes a abastecerse.

Normal. El abastecimiento mayorista marcha sin sobresalto. Foto: difusión

Paro sin soluciones

En tanto, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), manifestó ayer, tras sostener una reunión con el Ejecutivo, no haber logrado ningún acuerdo y destacó que su principal demanda es establecer los costos mínimos obligatorios de operación.

“Nuestra solución pasa por los costos mínimos obligatorios para que la actividad pueda por lo menos defender su costo de operación, para que el propietario del camión subsista porque si no estamos quebrados”, argumentó.

Además, indicó que su medida de fuerza continuará. “El paro continúa porque el acuerdo que tenemos con toda la base es que hasta que (la norma con los acuerdos) no esté publicada en El Peruano, no van a levantar el paro”, mencionó.

Finalmente, el Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley para frenar la competencia desleal que sufren los transportistas de carga locales frente a sus similares del extranjero.

PUEDES VER: Conoce el precio de los alimentos exonerados de IGV en mercados minorista y mayoristas de Lima

Ajustes para la clasificación y revalidación de brevetes

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir para la clasificación y revalidación de estos.

A través del DS 012-2022-MTC, indican que las licencias se clasifican en clase B: licencias para conducir vehículos automotores y no motorizados. Estos, a su vez, tienen las siguientes categorías: II-A, que da luz verde para conducir vehículos de las categorías L1, L2 y L6, destinados al transporte particular de pasajeros o de mercancías.

PUEDES VER: Conoce cuáles son los precios de alimentos en mercados minoristas de Lima

También está el II-B, que autoriza conducir vehículos L3, L4 y L7 destinados para el transporte particular de pasajeros o mercancía. También permite conducir los vehículos indicados para la licencia de las categorías anteriores.

La norma contempla que para revalidar las licencias se debe presentar una solicitud con carácter de declaración jurada.

PUEDES VER: Productos de la canasta básica también al alza

La clave

Propuesta. La iniciativa remitida por el Ejecutivo al Congreso —que responde al pedido de los gremios de transportistas— establece que los camiones de carga foráneos usen combustibles que cumplan con los parámetros de calidad que rigen en nuestro país a su ingreso.