Congreso: debate por la nueva ley de pesca queda a la deriva

En medio de la expectativa de los pescadores artesanales de actualizar la Ley General de Pesca vigente desde hace 30 años, el debate programado en una sesión extraordinaria de la Comisión de Producción se tuvo que suspender por falta de quorum.

Ayer, minutos después de las 5 p.m., se comenzó a pasar lista para iniciar la sesión en la que se debatiría y votaría por el predictamen que propone la Ley General de Pesca. Sin embargo, en las tres llamadas solo respondieron tres congresistas titulares, por lo que no se pudo continuar con la sesión. Hecho cuando menos curioso.

Y es que, según señaló Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), presidente de esta comisión, a La República, entre 10 y 12 congresistas se encontraban conectados a la plataforma; sin embargo, no respondieron al llamado de la secretaria técnica.

“Lo que preocupa más es que al estar presentes en la plataforma no respondan al llamado de asistencia, no sé a qué están jugando, no quiero especular, pero sí llamo a que los congresistas puedan cumplir con su responsabilidad con el país,” exhortó.

Quito explicó que la iniciativa a debatir beneficia no solo a los pescadores artesanales, sino a todos los peruanos “porque tiene que ver con cómo garantizamos nuestra riqueza ictiológica para el consumo interno frente a la crisis alimentaria que estamos viviendo”.

Agregó que esta propuesta se ha trabajado por varios meses. Esto ha incluido sesiones descentralizadas, audiencias públicas, mesas de trabajo y también el envío de documentos a todas las entidades públicas para que brinden sus recomendaciones y observaciones, que han sido subsanadas, por lo que el congresista señaló que lamenta lo ocurrido el día de ayer.

Se supo que la convocatoria para esta sesión extraordinaria se realizó dentro del plazo establecido (24 horas antes) y fue comunicada por todos los canales internos de la Comisión de Producción.

Se debe tener en cuenta que la actual legislatura termina el 8 de julio, por lo que el margen de tiempo para que la propuesta sea debatida en el Pleno del Congreso es corto.

Nueva convocatoria para este lunes

Jaime Quitó precisó que este lunes 4 de julio se convocará nuevamente a los congresistas para debatir y votar por esta propuesta.

