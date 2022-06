Retiro de AFP: ¿se podrá registrar la solicitud en consultaretiroafp.pe este feriado 29 de junio?

Este lunes 27 de junio inició la tercera semana para que los usuarios registren sus solicitudes para retirar hasta S/ 18.400 de sus fondos de las AFP. Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), cuyo último dígito de su DNI es 4, han podido solicitar sus ahorros los primeros días de esta semana a través de la web consultaretiroafp.pe.

De esta forma, las fechas aprobadas han sido ordenadas de acuerdo al dígito final del DNI de los afiliados, por lo que, los siguientes en poder registrar su retiro son los que tienen el número 3. No obstante, muchos usuarios se preguntan si el miércoles 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, se encontrará habilitada la página oficial debido al feriado. Te contamos en la siguiente nota.

¿Se podrá solicitar el retiro de la AFP este miércoles 29 de junio?

No, las solicitudes solo se realizan de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. y no se incluyen los feriados. Por ello, el miércoles 29 de junio no está incluido en las fechas para el retiro de la AFP.

¿Cuándo es la próxima fecha para solicitar el retiro de la AFP?

La próxima fecha disponible para registrar la solicitud será este jueves 30 de junio. Los afiliados, cuya última cifra en su documento de identidad es 3, podrán solicitar hasta 4 UIT de sus fondos el jueves 30 de junio y viernes 1 de julio.

¿Qué se celebra este 29 de junio?

El 29 de junio es feriado a nivel nacional debido a la festividad católica de San Pedro y San Pablo. Esta fecha es considerada una de las más importantes en el calendario litúrgico.

Cronograma oficial de retiro de la AFP