Primer día de paro no generó escasez de alimentos

En el primer día del paro acatado por los transportistas de carga, ingresaron al Gran Mercado Mayorista de Lima un total de 10.172 toneladas de alimentos. El volumen es superior en 89,6% a la cantidad promedio registrada en los últimos 4 lunes, según el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Como consecuencia de este sobre abastecimiento, disminuyó el precio de algunos productos hasta en S/1,44 como es el caso de la papa negra andina que pasó de S/3,10 a S/1,66 el kilogramo.

Otros productos que bajaron de precio en relación a la víspera son la arveja verde americana que bajó S/0,80 hasta los S/6,83, la vainita americana que se redujo en S/0,70 hasta los S/2,25, al igual que la papa Yungay que se vendió a S/1,95 el kilo, S/0,63 menos que el domingo. La arveja verde serrana y la haba verde serrana también disminuyeron S/0,40 a S/0,50, respectivamente y se vendieron a S/6 y S/2,33 cada una.

Sin embargo, algunos productos también amanecieron a mayor precio que el domingo. Uno de los alimentos que más se encareció es el ajo morado que subió S/0,63 hasta los S/7,75 por kilo, lo sigue el olluco largo que pasó de S/2,05 a S/2,55, la papara huamantanga también se incrementó en S/0,45 y llegó S/2,88 el kilo.

Carlos Lozada, director de Desarrollo Ganadero del Midagri, señaló a La República que estos incrementos no están relacionados al paro de transportistas.

“El incremento puede ser producto de algunos cambios estacionales que hace que los productos suban o bajen”, comentó.

En tanto, Jaime Gallegos, gerente de la Empresa Municipal de Mercados SA (EMMSA), dijo que los únicos productos que se han elevado fueron los perecibles y que hay suficiente stock para tres o cuatro días luego que ayer ingresaran casi 800 camiones con productos.

Asimismo, afirmó que se ha observado que los mercados locales han incrementado los precios de los alimentos que no han sufrido una variación, por lo que pidió a los comerciantes no elevarlos.

“En los mercados locales hay un incremento bastante considerado. La papá está en promedio a S/1,50 y S/1,70 pero en los mercados estamos viendo a S/3,00 o S/3,50. También el tomate que está a S/2,00 y lo ofertan a S/5,00. Hacemos un llamado a los comerciantes e intermediarios que no es un momento para sacarle provecho a la situación”, afirmó Gallegos.

Por otro lado, el abastecimiento de frutas mostró una reducción promedio de -35,3% el lunes y se colocaron 1.518 toneladas en el Mercado Mayorista n.° 2 de frutas. La mayor caída en estos productos se observó en la granadilla de la selva que se redujo S/0,19 hasta los S/3,33. Mientras que la mayor alza se produjo en la papaya de la selva que subió S/0,19 hasta los S/2,85 por kilogramo.

Paro continuará

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada (UNT), dijo que más del 80% de transportistas han acatado el paro y se espera que el miércoles sea al 100%, ya que es la única forma de que el Gobierno escuche sus pedidos.

Asimismo, señaló que ya no han vuelto a ser llamados por el Gobierno para seguir negociando. Detalló que hay dos puntos donde no se llega a un consenso y son los relacionados a los costos mínimos obligatorios y que el aumento de la compensación que realiza el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) al diésel de S/2,5 a S/4,99 no sea por dos meses sino por seis.

Sobre este último, el Ejecutivo ya emitió el dispositivo legal para que se pueda mantener estable el precio al consumidor del diésel, de forma temporal.

Además, se amplió la vigencia de la inclusión de las gasolinas de 84 y 90 octanos, del gasohol de 84 octanos y del GLP-G como productos afectos al FEPC por 90 días calendario adicionales.

Marchese también pidió que se realice un Pleno extraordinario para que se aprueben los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo.

Transporte público anuncia paro en julio

Cinco gremios de transporte público anunciaron la paralización total de sus funciones el próximo 4 de julio. Piden la subvención en el precio del combustible y combatir la informalidad; aproximadamente 16.000 vehículos del servicio formal de transporte urbano en Lima y Callao dejarían de operar.

Las organizaciones campesinas y ronderos también vienen acatando un paro, el cual terminará hoy. William Vargas, dirigente de la junta de usuarios de Sama, señala que protestan por la escasez de fertilizantes y el poco compromiso del gobierno. También piden que la maquinaria agrícola sea liberada del 43% de impuestos que deben de pagar.

El dato

A la baja. Los precios de referencia de los principales combustibles registran una caída de hasta S/0,69 por galón para la semana del 27 de junio, según el reporte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).”Hacemos un llamado a los comerciantes que no es un momento para sacarle provecho a la situación”.