Paro de transportistas se inicia hoy ante la falta de acuerdos

Luego de tres días de negociaciones entre los diversos dirigentes de los gremios de transportistas y miembros del Poder Ejecutivo, solo se pudo lograr acuerdos con algunas organizaciones y el paro nacional convocado para hoy es inminente.

Y es que, tras una maratónica jornada y con una propuesta final del Ejecutivo, los representantes del gremio de transportistas de buses interprovinciales aceptaron el acuerdo y suspendieron la paralización. Mientras que l os de carga pesada decidieron no firmar el acta y apagarán sus motores hasta que se encuentre una respuesta a sus demandas.

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), dijo a La República que el Gobierno ya hizo todo lo que estaba a su alcance; sin embargo, ahora falta el apoyo del Congreso de la República, pues varios de sus requerimientos necesitan ser aprobados por una ley.

“Falta que el Congreso refrende las leyes, ya el Ejecutivo más no puede y la gente de las bases han dicho que si no hay publicación [de las normas] en El Peruano, no levantan el paro”, afirmó el dirigente a este diario, quien precisó que la protesta se realizará de forma pacífica y que no implica bloqueos de carreteras, ya que se acordó entre los transportistas que “se apagarán los motores” y no circularán. La paralización contará con la participación de 31 gremios de transporte pesado en todo el Perú.

Asimismo, Marchese indicó que si hay voluntad de ambos poderes del Estado, podría levantarse el paro en tres o cuarto días. “Deberían convocar a un pleno extraordinario”, concluyó.

Panorama regional

En las diversas regiones también han confirmado su participación al paro convocado.

Mario Soto Ascarza, vicepresidente de la Unión Regional de Transportistas de Carga de la Macrorregión Norte, considera que sería adecuada la intervención del cardenal Pedro Barreto para asegurar la continuidad del diálogo y el cumplimiento de compromisos.

En tanto, el presidente de la Unión Regional de Transportistas, Juan Carlos Olortiga, reiteró que el paro de transportistas de carga pesada sigue en pie en Lima y otras regiones del país; sin embargo, en La Libertad aún falta llegar a un acuerdo con la macrorregión norte para acatarlo en su totalidad.

Teófilo Sánchez, presidente del Sindicato de Choferes Camioneros de Arequipa, reiteró que la protesta será pacífica y no bloquearán vías. Mientras que Fernando Fuentes, vicepresidente de la Unión de Transportistas del Perú, indicó que otras 16 bases del norte y sur del país se sumarán al paro indefinido.

Por otro lado, Pablo Saneli Arce, presidente de la Asociación de Propietarios de Volquetes y Maquinaria Pesada de Lambayeque, informó que no acatarán este paro y continuarán con sus labores.

Constante negociación

Las reuniones entre los transportistas y el Ejecutivo han sido arduas en los últimos días y se presentaron diversas propuestas con el objetivo de lograr consensos.

La última propuesta que se planteó y que solo fue aceptada por una parte se centró en solucionar la problemática del sector.

Así, el Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley para modificar la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) que reciben los transportistas. Sobre este punto, plantean incrementarlo del 53% a 70% hasta el 2025. Además, incluirán en este beneficio al transporte interprovincial de pasajeros de ámbito regional.

Asimismo, se está proponiendo subsidiar el 40% del costo de los peajes por cuatro meses para empresas que tengan hasta 50 unidades.

Respecto a las medidas para mitigar el alza de precios de los combustibles se ha planteado ampliar los beneficios del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

Esta medida permite incrementar la compensación al diésel en S/1,49 por galón (S/1,76 con IGV) por dos meses. De esta manera, el Estado apoya a los transportistas del servicio de carga y pasajeros en total con S/5 por galón. Además, a partir del tercer mes, los precios se ajustarán gradualmente en función del valor del combustible. Dicha norma se publicará hoy.

También se aprobará un decreto supremo en materia de infraestructura complementaria en transporte, que busca regular la competencia desleal de algunas empresa del sector privado.

También se va a suspender temporalmente el DS 008-2022 emitido por el Ministerio de Salud, que adecúa la lista de actividades de alto riesgo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

A los de carga pesada también les plantearon un proyecto de ley para que el transporte de alimentos sea considerado servicio público.

Abastecimiento

La Municipalidad de Lima informó que el Gran Mercado Mayorista de Lima reportó que los agricultores y comerciantes han incrementado sus pedidos entre el 30% y 40% para evitar la escasez y el incremento de los precios de los alimentos básicos, por lo que aseguran el abastecimiento.

Corredores anuncian paro

Por otro lado, las empresas concesionarias de los corredores complementarios anunciaron que van a suspender el servicio de transporte urbano desde mañana por la falta de pago de las compensaciones de los meses de marzo, abril y mayo del 2022.

Exoneración del ISC no sigue

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, anunció que no se extenderá la exoneración del ISC para el diésel y gasolina de 84 y 90, la cual vence a fines de este mes.

El funcionario señaló que esta medida no será ampliada porque ha tenido un alto costo fiscal de S/326 millones mensuales, el cual podría ser destinado para entregar un bono a 1,3 millones de hogares.

“La medida era parte de la emergencia, pero en la hora que uno implementa tiene que ver además cómo se corrige, cómo se pasa a otro tipo de medidas más focalizadas”, comentó Graham a un medio local.

Asimismo, dijo que en lugar de esta medida se buscará otra más paliativa, la cual es extender el FEPC.

El dato

Impacto. La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias anunció la suspensión de las clases presenciales los días 27 y 28 de junio por el paro de transportistas.

En marzo pasado hubo otro paro de transportistas por el alza de precios de combustibles. Ahora aseguran que no habrá bloqueo de carreteras.

Reacciones

Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas

“A pesar de consensos, inclusive aceptados por (algunos) representantes de gremios, hoy no hemos llegado a un acuerdo con los gremios de transporte de carga”.

Javier Marchese, presidente de la Unión de Transportistas del Perú

“Estamos siempre dispuestos a dialogar. La disposición del paro es porque ya se agotó el tiempo, han podido hacerlo mucho antes y no lo han querido hacer. No queda otro camino”.