MEF: compensación al diésel en el Fondo de Estabilización será de S/ 4,99 por galón

El Poder Ejecutivo aumentó la compensación que realiza el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) al diésel de S/ 2,5 a S/ 4,99, con el objetivo de mitigar el impacto del incremento del precio internacional del petróleo sobre el costo del diésel, destinado al servicio de transporte local de carga y pasajeros, cuyos vehículos son altamente demandantes de este tipo de combustible.

Para este efecto, se emitió un Decreto Supremo para incrementar los beneficios del FEPC para el diésel, de modo que permita compensar la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pero de forma más focalizada.

Así, se pasará de una banda FEPC del diésel de S/ 13,50 por galón (banda de precio de junio) a S/ 12,01 por galón (banda de precio para julio y agosto), es decir, una reducción de S/ 1,49 de la banda FEPC de diésel (equivalente a S/ 1,75 incluyendo IGV). Con ello se espera una compensación del gobierno de S/ 4,99 por galón (equivalente a S/ 5,88 por galón incluido IGV).

Esta medida permitirá mantener estable el precio al consumidor del diésel, temporalmente, y se irá modulando gradualmente en línea con la dinámica del precio internacional del petróleo, así como de la propia operatividad del FEPC. Sin este esfuerzo fiscal, el valor promedio del diésel al consumidor estaría en S/ 23,6 en lugar de S/ 17,3 por galón.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, indicó que este es un gran esfuerzo que va a realizar la caja fiscal para aliviar el incremento de costos que tiene el sector transporte por efecto del incremento de los combustibles y que a su vez impacta en la economía de los ciudadanos. “La medida tiene carácter temporal, se aplicará durante dos meses, tras lo cual se evaluará las condiciones existentes para llevar a cabo un retiro gradual”, señaló.

En los últimos meses, el precio internacional del petróleo y sus derivados, entre los que se encuentra el diésel, ha registrado un fuerte incremento y una alta volatilidad. Así, en las últimas semanas, el precio internacional del petróleo estuvo fluctuando entre US$ 110 y US$ 120 el barril, mayor a lo registrado a fines de enero, cuando el barril se cotizaba en US$ 83.

Gasolinas seguirán en el FEPC

Otra medida que dispuso el Ejecutivo fue ampliar la vigencia de la inclusión de las gasolinas de 84 y 90 octanos, del gasohol de 84 octanos y del GLP-G como productos afectos al FEPC por 90 días calendario adicionales, estos combustibles ya se encontraban en este fondo desde hace tres meses mitigando los impactos de los incrementos de precios internacionales del petróleo. El costo fiscal durante el 2022 sería cercano a S/ 3.200 millones.

Cabe recordar que el FEPC es un mecanismo que busca evitar que la alta volatilidad del precio internacional del petróleo se traslade a los precios al consumidor de los combustibles locales.

En ese sentido, el FEPC solo reduce temporalmente los efectos de la alta volatilidad de los precios internacionales de combustibles.