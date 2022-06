Inversión en carreteras superó los US$ 77 millones entre enero y mayo de este año

El Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que, entre enero y mayo del 2022, las inversiones ejecutadas y valorizadas en el sector carreteras ascendieron a US$ 77 millones 740.000.

Asimismo, las inversiones valorizadas en infraestructura de transporte alcanzaron los US$ 24 millones 190.000 en mayo y los capitales de carreteras representaron US$ 9 millones 530.000.

En esa línea, destacaron los capitales de 4 de las 16 empresas concesionarias supervisadas por el ente regulador, las cuales son: IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) con US$ 4 millones 240.000; IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) con US$ 2 millones 200.000; Red Vial N° 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) con US$ 1 millón 710.000; y Red Vial N° 6 (Pucusana-Ica) con US$ 1 millón 210.000.

Cabe resaltar que, la inversión acumulada al 2022, en el sector carreteras, es de US$ 4.738 millones 900.000. En tanto, el nivel de avance, es decir, las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, representa el 94,59%.

El dato