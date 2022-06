Carlos Gordillo: Se debe masificar el gas natural para uso vehicular

¿En medio de la suba de la gasolina y petróleo deberíamos ponernos a pensar en el uso del gas natural en vehículos?

La construcción del gasoducto del sur está judicializada. Se avanzó solo un 30 %. El gasoducto iba hacer para 16 provincias. Se debe impulsar el consumo de gas natural, pero debería llegar de manera virtual (transportado en cisternas), o tendría que venir como gas natural comprimido. Son las dos formas, por la cual se podría desplazar el gas desde la zona de Melchorita (Ica) o desde cualquier gasocentro en Pisco, hacia parte del sur.

¿La masificación del gas natural pasa por el Congreso, como lo advirtió Pedro Castillo o es una determinación del Ejecutivo?

La decisión política del gobierno no debe pasar por el Congreso. [Se debe] negociar con la despachadora Perú LNG, para que pueda transportar en mayor volumen gas natural virtual hacia la zona sur. En Arequipa, tenemos dos plantas satélite regasificadoras. Pueden recepcionar el gas licuefactado y posteriormente se puede masificar el gas en los sectores donde hay tendido de tuberías, y beneficiarse como en Lima. Así reemplazaríamos el GLP.

¿Así podríamos abastecer a las unidades vehiculares de gas natural y sustituir a la encarecida gasolina?

Por supuesto. Eso es voluntad del gobierno. Eso no necesita ningún permiso del Congreso. Si el gobierno quiere un plan de masificación, tiene que pasar por proyectos de este tipo para que el gas natural llegue a nuestras zonas. Hay que alistar los gasocentros receptores.

Las unidades a gas en la costa, dicen los transportistas, sí funcionan bien y resultan óptimos en su rendimiento. En la sierra, alegan que el gas no trabajaría bien. Es mito o verdad.

Totalmente descartado. El parque automotor de Argentina e Italia, funcionan con gas natural vehicular.

La idea de promover el gas natural vehicular, para algunos no prosperará, por el fuerte lobbie de las empresas que proveen gasolina y petróleo. ¿Cuál es su lectura?

Soy un técnico. No me gusta meterme en temas políticos. Pero la masificación del gas tiene que darse. No vaya ser que al propio gobierno no le interese que esta situación no se dé. En estos momentos tenemos el petróleo y la gasolina más cara de Latinoamérica por encima de Brasil y Argentina. No han habido mecanismos paliativos para que los combustibles no se disparen.

Bolivia, ha impuesto como política de Estado, que sus ciudadanos gocen de gas en sus domicilios. ¿Algo así debería pasar en el Perú?

El modelo boliviano, es una envidia sana, sobre todo como han planteado el tendido de su red de distribución de gas virtual. Tienen plantas de descompresión para que llegue a los domicilios, y sólo usan el GLP para las zonas donde no llega el gas natural. No hay voluntad política para que esto ocurra en el país.

¿Eso debería hacerlo el Estado, directamente o el Estado debería convocar al privado?

Desconozco si las arcas fiscales puedan hacer eso. Pero sí se puede convocar al sector privado con licitaciones sanas y transparentes. El sector privado puede hacer este servicio, controlado, fiscalizado. Lamentablemente todo lo que se hace aquí está con una mancha de corrupción.