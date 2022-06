Andrés Alencastre: “La urea será a un precio subsidiado y la norma saldrá antes de la primera entrega”

Andrés Alencastre, el quinto ministro de Agricultura de Pedro Castillo, se enfrenta al reto de concretar la compra de fertilizantes para salvar la campaña agrícola 2022-2023. Promete que esta vez sí será efectivo el proceso.

—¿Cuándo se lanzará la tercera convocatoria para el proveedor de urea?

—Eso sería el 28 o 29 de junio. Están normados todos esos plazos. No es un asunto de lo que yo quiera, no es tan discrecional. Puedo tener toda la voluntad, pero hay plazos que están absolutamente pauteados.

—¿En qué fecha se conocería al nuevo proveedor?

—Estaría entre el 4,5 o 6 de julio teniendo los resultados.

—El proveedor tenía hasta 45 días para realizar la primera entrega, ¿ahora cómo sería?

—Lo que yo digo es un plazo hasta de 30 días (...).

—¿El fertilizante llegará a tiempo para salvar la próxima campaña agrícola?

—Llegará entre el 4 o 5 de agosto, porque estamos planteando 30 días.

—¿Qué mejoras se harán para que no vuelva a caerse el proceso?

—La idoneidad de la conformación del comité especializado, que tengan experiencia que tengan el background (...). Por eso se están creando los mecanismos de una asesoría técnica en el sentido de experiencia de compras internacionales.

—Cuando la urea esté en puerto, ¿cómo se hará la distribución?

—Hay tres pasos (que seguir). Se distribuirá en tres puertos con la posibilidad de un cuarto: Salaverry, Callao y Matarani y, si es posible, en Paita . De tal manera que la urea, que esta vez sería no a granel sino ensacada para ganar tiempo y una logística de la organización, (...) tiene que llegar a los almacenes de Agro Rural. Para que llegue y se distribuya tenemos otro soporte que es el Padrón de Productores Agrarios. En este momento tenemos 288.000 (empadronados) para julio tendremos 500.000. (...) se repartirá a los agricultores con menos de 5 hectáreas que usen urea, no vamos a repartir al que no usa, de esos hay un número que está en la prioridad. No todos los empadronados van a recibir. (...) La referencia son los cultivos más importantes en la mesa: maíz, arroz, papa y, por un tema social, el café.

—¿Se tiene definido si será gratis o un a precio social?

—Será un precio subsidiado, una estructura de costos y con la habilitación de una normativa que le permite al Estado, dentro de esta situación de urgencia, entregar un precio menor a lo que está (en el mercado).

—¿Cuándo se estará lanzando la norma?

—Tiene que estar antes de que el barco llegue (con la primera entrega). Dos semanas será, pues. Eso no basta que yo lo proponga como sector, tiene que pasar por otros (ministerios).

—¿El precio cuánto sería?

—Lo que se intenta es lo humanamente posible dentro de las rigideces de nuestra normativa y procedimientos de las entidades públicas todo lo demás es especulación.

—Desde el Ejecutivo se anunció la posible construcción de una planta de fertilizantes, ¿cómo va este proceso?

—(...) En este momento hay ideas. Con el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) tenemos un acuerdo para hacer el expediente de una planta en el norte. Hay la idea de habilitación de Cachimayo, hay la planta de Sechura. Hay muchas ideas. Eso va a demorar.

—¿Cuánto tiempo?

—Eso depende del Ministerio de Energía y Minas, no es mi sector, pero yo voy a contribuir facilitando absolutamente toda la información (...).

Crisis alimentaria y el paro

—Los transportistas convocaron a un paro el 28 y 29, ¿qué se hará desde el Midagri para garantizar el abastecimiento en mercados?

—Hay varias respuestas sectoriales y nacionales. Una es que las puertas están abiertas para conversar las demandas.

—¿Qué se hará para garantizar el abastecimiento?

—Ese es un plan de contingencia. Estamos conversando, no es inexorablemente el paro, estamos conversando.

—Pero ¿qué se hará para evitar un posible desabastecimiento?

—(...) Los ciudadanos tienen municipalidades, tienen mercados municipales. Nosotros vamos a desarrollar que el flujo (de abastecimiento) sea suficiente.

—Se está alertando de una posible crisis alimentaria, frente a esto, ¿hay una política de seguridad alimentaria instaurada desde el Gobierno?

—(...) La estrategia la estamos montando. Eso lo hemos llamado Desarrollo Agrario Rural Participativo, con una mirada de articulación de los gobiernos regionales, provinciales y municipales.

—¿Pero se está trabajando?

—Yo tengo 15 días, pero la perspectiva (…) está en esa dirección. Yo quiero ser coherente y todo lo que han hecho mis antecesores están en esa línea y los tomo como insumos para poder plantear una perspectiva del enfoque territorial.

—¿Cuánto avanzó la Política de Seguridad Alimentaria 2021-2030?

—Todo lo que hemos recibido entra como insumo. Hay muchas cosas que están avanzadas y las vamos a continuar (...).

—En lo que corresponde al plan de emergencia del sector agrario, ¿cuánto se avanzó estas medidas?

—Todo eso es un insumo de lo que vamos a producir. No estoy haciendo una continuidad ni borrón y cuenta nueva, sino insumos para una mirada más orgánica de todo eso con ese esquema de trabajo con las articulaciones.

—Pero el sector ya está en emergencia, ¿cómo se está avanzando?

—El mismo (plan) (...) no tiene indicadores de resultados, no tiene plazos. Son líneas y yo tengo que concretar todo eso y hay tres o cuatro que están apuntando a lo mismo, tengo que articularlos.

—Una de las medidas que se plantea es la inclusión financiera de los agricultores, ¿cómo se hará para incluir a los que están fuera del sistema financiero?

—Se ha creado el fondo Agroperu, el Respaldo y Garantías, el FAE Agro. Lo que estamos haciendo es un sistema de financiamiento a la agricultura.

—Muchos agrícultores no pudieron acceder al FAE...

—Tuvo su vigencia, su evaluación de todo el fondo que se habilitó se gastaron unos tantos. Fue positivo para algunos, no alcanzó para otros, lamentablemente las rigideces de un Estado (...).

—¿Se lanzará un nuevo FAE?

—Esas son lecciones que ya las estamos aprendiendo para no repetir.

—¿Están buscando otra forma de financiar a los pequeños agricultores?

—(...) Ahora estamos mirando asegurar la campaña 2022-2023.

—¿Cuál es el avance de la segunda reforma Agraria?

—(...) En quince días yo estoy sembrando todo.

—¿Recién en su gestión se está trabajando?

—Eso es lo que yo estoy haciendo, lo que han hecho son insumos, caminos que se han presentado que tienen que ser absorbidos para una cosa más orgánica (...).❖