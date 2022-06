Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza el dólar paralelo hoy, sábado 25 de junio de 2022

A cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy, sábado 25 de junio de 2022. Revisa el tipo de cambio en Perú para la compra y para la venta de dólares.

Conoce cuál es el precio del dólar en Perú hoy, sábado 25 de junio del 2022. Foto: AFP

El precio del dólar en Perú hoy, sábado 25 de junio del 2022, se ubica en S/ 3,750 la compra y S/ 3,795 la venta en el mercado paralelo, según el portal cuantoestaeldolar.pe. La jornada anterior, del viernes 23 de junio, el tipo de cambio cerró en alza con S/ 3,7885, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta fue el tercer día consecutivo en que la divisa norteamericana clausuró acciones al alza. Durante la sesión anterior, en el mercado local se negociaron US$ 207 millones a un precio promedio de S/ 3,782, indicó Asvim Asencios, trader de divisas de Renta4 SAB. En lo que va del año, el billete verde acumula una variación de -5,07%-. Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró la última jornada con ganancias en la mayoría de sus índices, ya que anotó 16 indicadores en alza. PUEDES VER: Bono de S/ 2.000 para conversión de GLP a GNV se activará a mediados de julio Gremios de transportistas de carga pesada convocaron un paro este lunes 27 de junio tras no encontrar una salida en su diálogo con el Ejecutivo. El presidente de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, advirtió que Lima no sentiría los estragos del posible desbaste desabastecimiento de inmediato. “ Si el paro tiene una duración de hasta tres días, a partir de ahí empieza la afectación, y en 10 días Lima estaría sin alimentos ”, explicó. Por otro lado, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca crear un bono de arrendamiento de vivienda para víctimas de emergencias o desastres naturales. Este bono tendría un valor de S/ 500 y se otorgaría mensualmente por un plazo de hasta dos años. Para acceder a este mecanismo, los beneficiarios deberían presentar una solicitud ante las autoridades locales o el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”