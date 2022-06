Paro de transportistas se ratifica, pero negociación sigue con el Gobierno

Sin solución. Ejecutivo espera que entre hoy y mañana se llegue a un buen entendimiento; sin embargo, dirigentes no están conformes con las propuestas planteadas. Paralización podría generar pérdidas diarias de US$18 millones.

Diálogo. Ministros y representantes de los transportistas ayer en la sede del MTC. Reuniones se prolongarían al fin de semana. Foto: difusión

Tras más de cinco horas de diálogo entre miembros del Ejecutivo y dirigentes de los transportistas de carga pesada, el acuerdo no pudo concretarse. Sin embargo, la mesa de trabajo sesionará de forma permanente para que pueda llegarse a buen puerto, señaló a La República el presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), Javier Marchese. Al respecto, el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, dijo que la negociación continúa y “probablemente no haya huelga y si lo hay, solo será de algunos”. Las propuestas De acuerdo con Marchese, el acuerdo no pudo lograrse porque la propuesta alcanzada por el Ejecutivo no cumplía con sus cinco demandas solicitadas, entre ellas la rebaja y el sinceramiento del precio del diésel. Al respecto, detalló que el Gobierno planteó un incremento en el subsidio del diésel, sin embargo, adelantaron que no se iba a prorrogar la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles, el cual vence a finales de este mes. “Nos iban a aumentar el subsidio del diésel en S/1 pero a partir del 1° de julio no iba la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo que es S/1,73. Es decir, nos daba S/1 y perdíamos S/1,73; una posición ridícula”, expresó Marchese. Asimismo, el dirigente señaló que a través de una norma el Ejecutivo iba a considerar al transporte de carga pesada como servicio público. Otra de las demandas es la reglamentación del cobro de peajes. Además, como parte de la propuesta, el Gobierno aprobó ayer un decreto supremo para regular la competencia en el transporte terrestre internacional referido a Bolivia y Ecuador, para que no ingresen al país combustibles más contaminantes. Así como una norma que “resuelve el problema de las licencias de conducir”. El titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Barranzuela, espera que entre hoy y mañana se pueda llegar a un entendimiento con los transportistas. No obstante, señaló que algunos pedidos podrían no ser viables. “Pretenden que se les apoye para el establecimiento de costos mínimos de fletes. Un Estado democrático de libre competencia no puede generar dispositivos que establezcan condiciones favorables en desmedro de otros, es el libre mercado el que fija esas condiciones”, explicó el titular del MTC. Impacto del paro Desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertaron que un paro de transportistas generaría una pérdida económica de US$18 millones diarios en productos de agroexportación y US$2 millones en productos de pesca tradicional. Además, las exportaciones peruanas se verían afectadas porque se prevé que las mercancías incluidas en contenedores no podrían ingresar ni salir del terminal portuario, así como de los terminales extraportuarios. En tal sentido, exhortaron al Gobierno a no demorar en resolver estos conflictos. En tanto, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, espera que se llegue a un acuerdo y adelantó que se realizará un permanente monitoreo de la evolución diaria de los precios y de los volúmenes de abastecimiento de los centros de abastos mayoristas de Lima. ❖ Sinceramiento en los precios del diésel Javier Marchese, presidente de la UNT, señaló que la fórmula con la que se calcula el precio del petróleo explanta está sobrevalorado, ya que el 60% del crudo que se refina en Perú y viene de nuestra selva, se valoriza como si fuera petróleo de Texas -el más caro del mundo-, mientras que el 40% del consumo que es importado también vienen con sobrecosto. Asimismo, el dirigente se mostró en contra de que el Parlamento quiera extender por 10 años los contratos petroleros, entre ellos el lote X, VII-VI y el Z-2b. “Ni un día más, por favor, eso está mal y lo estamos pagando todos los peruanos”, expresó. La palabra Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas “Entendemos que el ministro tiene voluntad y por eso nos ha pedido que lo acompañemos, pero de que podamos lograr algo lo veo difícil y lo único que va a pasar es que el paro continúe”.