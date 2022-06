Urea que comprará el Gobierno será entregada a precio social

Condiciones. En las próximas semanas el Ejecutivo emitirá la norma con condiciones del subsidio. Fertilizante llegaría al país en la primera semana de agosto, según el ministro de Agricultura.

Proceso. Midagri lanzará una nueva convocatoria de proveedores entre el 28 y 29 de junio. Foto: Marco Cotrina/La República

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), luego de que Agro Rural declare la nulidad del segundo proceso de selección de proveedor internacional de urea, realizará una nueva convocatoria para encontrar a la empresa que suministrará del fertilizante nitrogenado. En diálogo con La República el titular del Midagri, Andrés Alencastre, estimó que el nuevo proceso se lanzará entre el 28 o 29 de junio. En tanto, la oferta ganadora se conocerá entre el 4 y 6 de julio. El plazo máximo para la primera entrega que establecerá el ministerio será de 30 días, por lo que se prevé que la urea llegará a puerto en la primera semana de agosto. PUEDES VER: Congresista propondrá formalización de los predios rurales a cargo de los gobiernos regionales Además, para facilitar la logística de la distribución los criterios técnicos del nuevo proceso especificarán que la urea sea entregada en sacos y no a granel. Por otro lado, Alencastre precisó que el fertilizante será distribuido a un precio social. “Será un precio subsidiado (...) con la habilitación de una normativa que le permita al Estado dentro de esta situación de urgencia entregar un precio menor de lo que está (en el mercado)”, detalló. Agregó que en las próximas “dos semanas” se emitirá el decreto con las condiciones del subsidio. Posiciones encontradas El ex director ejecutivo de Agro Rural Marco Vinelli, contrario a las proyecciones del ministro de Agricultura, estima que la urea llegaría al país a finales de agosto o en los primeros días de setiembre. Esto debido a que el nuevo proceso “tiene que convocar nuevamente todo” siguiendo los procedimientos administrativos que demanda el Estado. PUEDES VER: Midagri designaría a Daniel Moscoso Vargas como nuevo director ejecutivo de Agro Rural Sin embargo, el también director de la Maestría de Agronegocios de Esan señaló que, a pesar del retraso, el lote de urea llegaría a tiempo para salvar la campaña agrícola 2022-2023 debido a que las siembras en el país se realizan de forma escalonada. “Normalmente el 60% de las tierras del Perú se siembran entre agosto y diciembre. La mayor cantidad se concentra en octubre específicamente”, manifestó. No obstante, Vinelli indicó que para garantizar la distribución oportuna del fertilizante, el Midagri deberá distribuirlo priorizando las zonas donde existan cultivos de arroz, papa maíz y café, “en ese orden”. PUEDES VER: Gobierno desechó urea más barata porque proveedora tenía un documento en inglés Por su parte, Eduardo Contreras, presidente de Conajup indicó “que si la urea no está para julio” no servirá a los pequeños agricultores. Reacciones Andrés Alencastre, ministro de Agricultura “(La nueva convocatoria) sería el 28 o 29 de junio. Están normados todos esos plazos. No es un asunto de lo que yo quiera. Puedo tener toda la voluntad, pero hay plazos que están pautados”. Marco Vinelli, exdirector de Agro Rural “Creo que el fertilizante va a llegar hacia finales de agosto o setiembre posiblemente, porque se tiene que convocar nuevamente todo siguiendo los procesos administrativos del Estado”.

