Reserva Federal: “Finanzas de Estados Unidos están preparadas para recesión grave”

Entorno. Las 34 mayores entidades financieras del gigante norteamericano podrían afrontar la tempestad.

Orden. En línea con la FED, el Banco Central también sube progresivamente su tasa de interés. Foto: difusión

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”