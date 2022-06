China fue el principal destino de las exportaciones de la Comunidad Andina en 2021

Con respecto a las importaciones de la Comunidad Andina, estas también se originaron, en primer lugar, en China con 25,1% de participación, seguido por Estados Unidos con 20,2%.

Los productos más exportados fueron minerales de cobre, formas en bruto de oro para uso no monetario, plátanos frescos, entre otros. Foto: composición LR

El principal destino de las exportaciones de la Comunidad Andina (CAN) en el 2021 fue China, país que representó el 19,3% de sus exportaciones totales, seguido por Estados Unidos con 18,5%, la Unión Europea con 11,8%, y, en cuarto lugar, los propios sectores miembros de la CAN, con una participación de 6,4% del total. Así lo informó el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, al presentar los resultados de la publicación estadística “Comercio exterior de bienes 2021″, elaborada con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, el Banco Central de Ecuador, y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) del Perú. Según detalló el jefe del organismo, los diez principales productos exportados por la CAN al mundo fueron los siguientes: aceites crudos de petróleo, minerales de cobre, formas en bruto de oro para uso no monetario, plátanos tipo “cavendish valery” frescos, hulla bituminosa, entre otros. PUEDES VER: Gobierno destinará S/ 2.000 millones para otorgar bono alimentario a familias vulnerables Con respecto a las importaciones de la Comunidad Andina, estas también se originaron, en primer lugar, en China con 25,1% de participación , seguido por Estados Unidos con 20,2%, la Unión Europea con 11,6%, Mercosur con 10,5%, y en quinto lugar los países miembros de la CAN, con una participación de 6,1% del total. Entre los principales productos importados extracomunitariamente están el gasóleo; teléfonos móviles; aceites livianos (ligeros) de petróleo o de mineral bituminoso; gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de aviación; maíz amarillo duro, excepto para siembra; y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales y portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas al menos por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. Jorge Hernando Pedraza precisó además que, en el 2021, Estados Unidos fue el primer destino de las exportaciones de productos manufacturados de los países andinos con una participación de 19,6%, seguido por los países de la CAN con 12,7% y China con 10,6%.

