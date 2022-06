Ventas de MiPymes peruanas crecieron 27% en el primer semestre del 2022

Sectores con mejor desempeño fueron retail, alimentos y restaurantes, cuidado personal y tecnología, según estudio.

Las MiPymes generan el 90% de puestos de trabajo formales. Foto: Andina

El próximo 27 de junio se celebra el Día Internacional de las MiPymes (microempresas y pymes), en Perú, las cuales generan el 90% de puestos de trabajo formales, son el 98% del tejido empresarial y suponen el 21% del PIB. En ese contexto, la plataforma de contabilidad Alegra.com realizó un estudio sobre las ventas de la mipyme en el primer semestre del 2022 y los retos que enfrentan para su sostenimiento y crecimiento. PUEDES VER: Más de 70.000 influencers deberán pagar impuestos De acuerdo con la investigación, las Mipymes han presentado un crecimiento del 27% en ventas este semestre en relación con el mismo periodo del año anterior, además se identifica que existe un repunte entre el primer y segundo trimestre. “Si vemos con detalle la data vamos a encontrar que la ventas están creciendo de forma constante, pero debajo de las expectativas, esto puede ser por múltiples factores como la inflación y la confianza del consumidor peruano”, comenta Adolfo Coll-Cárdenas, Líder Estratégico de Alegra en Perú. Asimismo, el estudio encontró que la tendencia sigue constante en los sectores con más ventas: retail, alimentos y restaurantes, cuidado personal y tecnología. En el 2022, las ventas de cuidado personal se han sobrepuesto versus las de tecnología. Finalmente, Alegra también identificó cuatro retos que enfrentan las mipymes peruanas y de la región: Solo el 45% de las Mipymes creadas en la región están sobreviviendo más de dos años y tienen un ciclo de vida más corto versus las de otras regiones como Europa, que el 80% pasa ese umbral.

Las dificultades para acceder a la financiación, junto con la burocracia, son otras de las dificultades que deben superar las pymes peruanas para afianzar su crecimiento. Según el Banco Mundial, crear una microempresa en Perú cuesta alrededor de 360 dólares, aproximadamente 1.400 soles.

La escasez de innovación es uno de los retos más grandes de las pequeñas y medianas empresas peruanas. Sumado a las dificultades de entrar al ecosistema digital para su crecimiento.

Otro de los grandes retos es el nivel de capacitación y formación, ya que no hay mucha correlación entre lo que se ofrece en el sistema educativo y las competencias que requiere el sector productivo.

