Tipo de cambio: precio del dólar inició este viernes 24 de junio en S/ 3,7790

Divisa estadounidense arranca la jornada con un ligero incremento, considerando que en la víspera cerró en S/ 3,7630.

Tipo de cambio inició la jornada de este viernes 24 de junio con un ligero incremento, ubicándose en S/ 3,7790. Foto: Difusión

El tipo de cambio arrancó la jornada de este viernes 24 de junio con un valor de S/ 3,7790, según el portal Bloomberg. A detalle, en los primeros minutos de la sesión la divisa estadounidense no baja de los S/ 3,7738, monto ligeramente superior a lo visto en el cierre de la víspera, cuando llegó a S/ 3,7630. Por otro lado, en el mercado paralelo se puede constatar que el dólar se encuentra a S/ 3,740 la compra y en S/ 3,790 la venta. Mientras que en las ventanillas de Interbank, la divisa se compra a S/ 3,683y se vende a S/ 3,867.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”