Sunat: Perú y Canadá firmaron un acuerdo que permitirá agilizar operaciones de comercio exterior

Gracias a la firma de este acuerdo, las 284 empresas peruanas certificadas como OEA tendrán mayores facilidades para realizar operaciones comerciales en Canadá.

Este es un hito importante. Perú es el primer país en Sudamérica que suscribe un ARM OEA con Canadá, que es uno de los principales socios comerciales que tenemos. Foto: Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) suscribieron un acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM), que impulsará el programa OEA brindando facilidades para que las empresas certificadas realicen operaciones de comercio exterior entre ambos países de manera ágil y segura. Este es un hito importante para el Perú, ya que es el primer país en Sudamérica que suscribe un ARM OEA con Canadá, que es uno de los principales socios comerciales que tenemos, al ser el quinto país de destino de nuestras exportaciones y con el que se pudo lograr un intercambio comercial de más de US$ 3.300 millones durante 2021. Gracias a la firma de este acuerdo, las 284 empresas peruanas certificadas como OEA tendrán mayores facilidades para realizar operaciones comerciales en Canadá, lo que mejorará su competitividad mediante la reducción de costos y tiempos de sus procesos de importación y exportación, maximizando así la seguridad de la cadena de suministro internacional. PUEDES VER: Advierten falta de alimentos si paro de transportistas dura más de 3 días Las empresas certificadas como OEA representan, a la fecha, el 34% de las operaciones del comercio exterior peruano, y van incrementando su número cada año. El acuerdo fue suscrito por la superintendenta nacional adjunta de Aduanas de la Sunat, Marilú Llerena Aybar, y el vicepresidente ejecutivo de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), Ted Gallivan, en el marco de las sesiones 139/140 del Consejo de la OMA, en Bruselas (Bélgica). Este ARM es el noveno que suscribe el Perú, después de hacerlo con Corea, Uruguay, Estados Unidos, los países de la Alianza del Pacífico (Chile, México y Colombia), la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador), Brasil, Guatemala y uno multilateral entre 11 países de la región de las Américas y el Caribe, extendiendo el reconocimiento de las empresas OEA con 15 administraciones aduaneras del mundo. Beneficios del programa OEA El OEA es un estándar del Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que se ha convertido en un programa emblemático de asociación entre las Aduanas y el sector privado, que trabajan para asegurar la cadena logística, y que permite a las empresas certificadas, luego de cumplir los requisitos establecidos, acceder a una serie de beneficios de facilitación. Así, cuentan con niveles reducidos de control, procedimientos simplificados y alta reputación para operaciones de comercio, tanto a nivel nacional como en otros países. Gracias al programa OEA, las administraciones aduaneras logran una gestión de riesgo más eficiente.

