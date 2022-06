Retiro AFP: amplían horario de registro de solicitudes por fallas en la plataforma

La Asociación de AFP indicó que extendieron el horario de atención hasta las 10.00 p. m. ante los inconvenientes técnicos reportados por los afiliados.

Afiliados reportaron fallas en la web de consultaretiroafp.pe. Foto: composición/La República

La Asociación de AFP (AAFP) informó que, debido a los inconvenientes técnicos que se presentaron en la plataforma www.consultaretiroafp.pe, habilitada para que los afiliados registren su solicitud de retiro de hasta 18.400 (4 UIT), se ampliará el horario de atención hasta las 10.00 p. m. “Estamos trabajando para solucionar el incidente, agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de otorgarles todas las facilidades para el registro de sus solicitudes”, detalló la AAFP a través de un comunicado emitido en sus redes sociales. Comunicado a los afiliados. Fuente: AAFP ¿Quiénes pueden registrar su solicitud el viernes 24 de junio? De acuerdo al cronograma establecido, los usuarios cuya última cifra de su DNI termina en 5 podrán solicitar el retiro de sus fondos el 23 y 24 de junio. PUEDES VER: Ejecutivo propone bono de arrendamiento para víctimas de desastres naturales El primer paso es ingresar a www.consultaretiroafp.pe. En el enlace aparecerá una página que otorga la bienvenida a los afiliados. En la parte inferior se deberá hacer clic en el botón que dice ‘quiero retirar’. Luego de ello cargará otra página, en la que explican las dudas frecuentes entre los afiliados a las AFP y también detallan el cronograma para enviar las solicitudes de retiro. Luego de leer con atención, se deberá hacer clic en el botón inferior que dice ‘iniciar solicitud’. La siguiente ventana es para que ingreses tus datos personales, para empezar el proceso de retiro. Es importante que tengas tu DNI a la mano y tu número de cuenta bancaria. Si tu documento está vencido, igual puedes utilizarlo; pero si fue emitido después del 31 de mayo es mejor que hagas uso del anterior. Después de rellenar tu información deberás seleccionar ‘no soy un robot’ y apretar el botón ‘consultar’. Si tu número de DNI termina en el dígito 5, podrás ver la siguiente ventana, que te pedirá verificar tu identidad. En este caso, deberás colocar la clave web de tu AFP. Si tienes dudas sobre ello, puedes ver nuestra guía al respecto. A continuación, deberás apretar ‘validar’. En algunas ocasiones aparecerá un mensaje que señala que no pueden atender tu solicitud y que intentes en unos minutos. Podría ser que la plataforma esté muy saturada. Debes actualizar la página y continuar con el trámite. Después de algunas actualizaciones a la página, podrás continuar con el trámite. Al validar tu identidad y clave web de tu AFP, el sistema te indicará que puedes realizar el retiro. Para ello deberás apretar en ‘registrar solicitud’. Luego te indicarán en la plataforma algunas sugerencias para invertir y aprovechar tu dinero de la AFP. Debes hacer clic en ‘entendido’. Finalmente, deberás completar tres pasos. El primero: decidir el monto a retirar de acuerdo a tus aportes. Segundo: registrar tus datos personales (DNI, dirección, elegir el banco al que te depositarán el dinero, completar tu número de cuenta sin CCI, correo electrónico y teléfono). Tercero: ver un resumen de tu trámite.

