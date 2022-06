Petroperú: “Precio del diésel se ha mantenido dentro de la normativa vigente”

Combustible abastecido por plantas locales solo registró un incremento acumulado de 34%, monto menor comparado al 77% registrado a nivel internacional.

Petroperú no tiene injerencia sobre la fijación de precios de combustibles hacia el consumidor final. Foto; Difusión

Petroperú informó este viernes que los precios del diésel ofrecido en sus plantas de abastecimiento a nivel nacional respetan la normativa vigente, adecuándose a lo dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) respecto al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). En ese sentido, precisan que el FEPC logró que el diésel no se dispare en el mercado peruano, ya que actualmente solo acumula un incremento de 34%. Esta cifra es mucho menor al 77% registrado a nivel internacional (ver cuadro). Petroperú señaló que los incrementos del precio de lista para el diésel se deben a aumentos en la banda de precios de los productos afectos al FEPC. “Cabe precisar que, Petroperú no tiene injerencia sobre la fijación de precios de combustibles hacia el consumidor final, ya que los precios son libres y son fijados por las estaciones de servicio”, concluyó la estatal.

