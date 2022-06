Disponen vedas focalizadas ante alta presencia de anchoveta juvenil

Sobreexplotación. Produce dispuso medida hasta el 2 de julio, pero la continua extracción de anchovetas juveniles podría tener un impacto negativo en la segunda temporada de pesca.

Pesca de anchoveta. En un mes y medio se ha capturado casi 2 millones de toneladas. Foto: difusión

