Paro de transportistas: unos 80.000 restaurantes podrían cerrar por desabastecimiento

Gremio de restaurantes y turismo advirtió que los negocios que realizan compras diarias se verían más golpeados si se concreta el paro anunciado. Exhortaron a que el Ejecutivo logre un acuerdo con urgencia.

Restaurantes pequeños podrían soportar, como máximo, dos días de paralización de transportes. Foto: Marco Cotrina/La República

