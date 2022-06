Nuevos empresas móviles virtuales empezarán a operar desde este mes

Lanzarán su propio servicio móvil los operadores de internet Inti Móvil, Gpon e Ingenyo, los cuales brindarán servicios en áreas de Puno, Cusco y Lima.

Las tres compañías se integran a la lista de aliados de Suma Móvil. Foto: Suma Móvil

Tres operadores locales de internet, Inti Móvil, Gpon e Ingenyo, se integran a la lista de aliados de Suma Móvil, la primera plataforma de servicios móviles para operadores virtuales (OPV) en el Perú. Por tanto, desde este mes están aptos para ofrecer a sus usuarios una nueva opción de servicio móvil (voz, datos y SMS), informó Suma Móvil. La firma española detalló en una nota de prensa que INTI Móvil es una empresa con presencia en Ayaviri (Puno) y cuenta con 15 años como operador en televisión por cable. En tanto, Gpon es un proveedor de servicios de internet (ISP) con 10 años atendiendo en zonas de Comas y Lima Norte. Por su parte, Ingenyo tiene 12 años trabajando con empresas en el suroeste de Lima Metropolitana y en zonas mineras. PUEDES VER: Más de 70.000 influencers deberán pagar impuestos Desde hoy, las tres marcas cuentan con su propio servicio móvil en su portafolios de servicios convergentes. “El principal valor agregado que traen los tres nuevos operadores móviles virtuales es el conocimiento de las especificaciones de servicio que requiere cada uno de sus clientes, por eso podrán crear y ofrecerles opciones de comunicación móvil personalizada, permitiendo que la población cuente cada vez con más servicios de alto nivel de experiencia, fidelización y competitividad”, menciona Suma Móvil. Finalmente, la empresa destaca que todas las soluciones de voz, datos y SMS en 3G y 4G, que desde hoy ofertarán estas tres nuevas marcas de telefonía móvil peruanas, cuentan con el respaldo técnico, operativo, tecnológico, regulatorio y de negocio de Suma Móvil, filial de Grupo Ingenium Tecnología, holding de compañías de Telecomunicaciones.

