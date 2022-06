Midagri llama al diálogo a transportistas para garantizar el flujo de alimentos a los mercados

Ministro Alencastre señaló que desde su despacho se hace seguimiento de precios y abastecimiento de los mercados.

Titular del sector dijo que hay una mesa de trabajo con los dirigentes de los transportistas y con las organizaciones gremiales agropecuarias. Foto: Midagri

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, llamó este viernes 24 al diálogo y a la concertación a los representantes de los gremios de transportistas de carga para encontrar soluciones a fin de evitar una paralización de sus actividades, prevista para la próxima semana. “Hay una mesa de trabajo, donde estamos trabajando con los dirigentes de los transportistas y con las organizaciones gremiales agropecuarias, de centrarnos en un conjunto de agendas comunes con medidas de concertación. Hay la máxima expectativa de llegar a acuerdos. Debemos serenarnos todos y no generar alarmismo en la población”, sostuvo el funcionario en el marco del Día del Campesino a través de un comunicado del Midagri. PUEDES VER: Más de 70.000 influencers deberán pagar impuestos Sobre la situación de los mercados y la amenaza de un paro de transportistas de carga, el titular del Midagri apuntó que se realizará un permanente monitoreo de la evolución diaria de los precios y de los volúmenes de abastecimiento de los centros de abastos mayoristas de Lima. “Por ello, estamos conversando con los transportistas. Lo sensato es conversar, lo sensato en entender las consecuencias”, acotó. “Vivimos en unas condiciones democráticas, todos tienen el derecho de hacer sus manifestaciones, pero también tenemos que dialogar. La preocupación de la alimentación no es solo preocupación de las autoridades, sino que debe ser de todos. Los transportistas tienen familias y también van a estar preocupados por el flujo de alimentos. Por ello, todos tenemos que garantizar el flujo de la alimentación”, señaló. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno y a los gremios de transportistas “agotar los esfuerzos por llegar a acuerdos”. “Las consecuencias de un paro en las actuales circunstancias económicas que vive el país pueden ser muy perjudiciales para todas las personas”, expuso. PUEDES VER: Disponen vedas focalizadas ante alta presencia de anchoveta juvenil Fertilizantes Respecto a la provisión de los fertilizantes para la próxima campaña agrícola 2022-2023, el ministro Alencastre ratificó el compromiso del sector de contar en agosto con la urea para atender a los cultivos de los productores con menos de cinco hectáreas, vinculados a la producción de arroz, papa, maíz y café. Precisó que el próximo lunes presentará un cronograma detallado del nuevo proceso de compra de los fertilizantes nitrogenados (urea), desde la conformación de un nuevo comité especial, que llevará adelante la tercera convocatoria, hasta la llegada de los cargamentos del insumo agrícola en el octavo mes del año. “Desde la primera semana de agosto deben llegar a los tres puertos el fertilizante sintético (urea) y eso tiene todas las especificaciones técnicas. Eso significa que se hará un proceso con transparencia, calidad y oportunidad”, concluyó.

