Gobierno destinará S/ 2.000 millones para otorgar bono alimentario a familias vulnerables

El ministro de Economía y Finanzas anunció que la medida se toma con el fin de mitigar el incremento de los precios de los alimentos. Agregó que se dispondrá de S/ 348 millones para una segunda compra de fertilizantes.

Mayor recaudación permitirá que el gobierno incremente el presupuesto actual para financiar el bono alimentario y comprar más fertilizante. Foto: GLR

Esta noche en conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Graham, comunicó que se destinará S/2.000 millones para otorgar un bono alimentarios a los sectores más vulnerables de la población con el fin de mitigar el incremento de los precios de los productos de la canasta básica. El ministro indicó que gracias a la recaudación del impuesto a la renta que proviene sobre todo del sector minero, así como la mayor actividad económica que ha impulsado la recaudación del impuesto general a las ventas (IGV), se podrá elevar los recursos del presupuesto actual. Nota en desarrollo

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”