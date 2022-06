Dólar cierra al alza por tercer día consecutivo y se cotiza en S/ 3,7885

La divisa estadounidense avanzó 0,68% en relación al cierre de la víspera cuando cerró en S/ 3,7630. En el mercado local se negociaron US$ 207 millones.

Revisa el precio del dólar paralelo y en los principales bancos del país, hoy viernes 24 de junio. Foto: David Huamaní / La República

El precio del dólar cerró al alza la jornada de este viernes 24 de junio y se situó en S/ 3,7885. De esta manera, avanzó 0,68% en relación al cierre del jueves cuando culminó la sesión en S/ 3,7630, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Por su parte, en el mercado paralelo, el billete verde cotiza en S/ 3,74 la compra y S/ 3,78 la venta. Mientras que en el mercado interbancario, en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú (BCP), la divisa estadounidense se compra a S/ 3,70 y se vende a S/ 3,88. De esta manera el tipo de cambio cierra al alza por tercer día consecutivo, y en lo que va del año acumula una variación de -5,07% PUEDES VER: Advierten falta de alimentos si paro de transportistas dura más de 3 días De acuerdo a Asvim Asencios, trader de Divisas de Renta4 SAB, en el mercado local se negociaron US$ 207 millones a un precio promedio de S/ 3,782. La demanda provino en gran medida por no residentes y corporativos, adicional a ello se tenía vencimientos de swaps cambiarios por S/ 400 millones. El BCRP intervino colocando Swap Cambiario Venta por S/ 670 millones. Las monedas América Latina siguen en terreno negativo, a pesar de que el índice del dólar DXY cotizó al cierre en 103,95 un descenso del 0,18% respecto al jueves. Mientras el oro se fortalecía en 0,17% después de haber tocado un mínimo durante la semana de 1820.30 por el incremento de las preocupaciones económicas a nivel global, según Asencios.

