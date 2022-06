Día del Campesino: impulsan competitividad de los agricultores a través de las marcas colectivas

Hasta abril de 2022, Indecopi ha entregado más de 5.700 marcas colectivas en todo el país a los sectores agroindustrial, artesanal, agropecuario y servicios varios.

El registro de una marca colectiva se realiza de manera gratuita, ya que, en diciembre de 2020, Indecopi eliminó el pago de la tasa que ascendía a S/ 534,99. Foto: Andina

En el Día del Campesino , Indecopi ha destacado que, a través de la entrega gratuita de marcas colectivas a asociaciones de productores agrarios y agropecuarios, se continúa impulsando la reactivación económica y la mejora de la competitividad de estos trabajadores. En esa línea, de acuerdo a un estudio realizado por la Oficina de Estudios Económicos de dicho ente en el 2020, el 49% del total de marcas colectivas que fueron solicitadas entre el 2017 y 2018 estaban vinculadas al sector agroindustrial y el 14% al rubro agropecuario. Además, hasta abril de 2022, Indecopi ha entregado más de 5.700 de estas en todo el país a los rubros agroindustrial, artesanal, agropecuario y servicios varios, según datos de la Dirección de Signos Distintivos. Muchas de las agrupaciones que han recibido estas marcas colectivas están integradas por mujeres artesanas y productoras rurales. PUEDES VER: Advierten falta de alimentos si paro de transportistas dura más de 3 días El registro de una marca colectiva se ejecuta de manera gratuita, ya que, en diciembre de 2020, Indecopi eliminó el pago de la tasa, que ascendía a S/ 534,99. Entre el 2021 y 2022, dicha medida ha beneficiado a más de 300 organizaciones de productores, artesanos y Mipymes, conformadas por más de 7.300 familias, que incluyen a más de 3.300 integrantes mujeres. Este proceso también permite que los productos y servicios de los agricultores puedan diferenciarse de aquellos iguales o similares en el mercado. Una marca también genera mayor posicionamiento y recordación, además de que incrementa la competitividad de los agricultores al fortalecer sus actividades comerciales y contribuir al desarrollo económico de sus regiones.

