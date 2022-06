Bono de S/ 2.000 para conversión de GLP a GNV se activará a mediados de julio

Minem afina criterios técnicos para incentivar el uso del gas natural vehicular en el parque automotor peruano ante el fuerte incremento del precio de combustibles.

Dispositivo legal se aprobó a fines del año pasado pero el Minem recién terminará de evaluar criterios para maximizar el uso del GNV.

Una solución para dejar de sufrir por los elevados precios de los combustibles convencionales, los cuales están sujetos a factores internacionales por su naturaleza importada, es la migración al Gas Natural Vehicular (GNV). Actualmente, desde el programa Ahorro GNV se ha logrado la conversión de 36.000 vehículos livianos a GNV con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Vale precisar que este programa financia el 100% de la migración a GNV y en provincias contempla un bono de S/ 1.000 que se descuentan del monto total a honrar. No obstante, La República pudo conocer que aún está en manos del Ejecutivo dinamizar la masificación del GNV a través de la ejecución del DU 109-2021, el cual fue aprobado a finales del año pasado y entrega un bono de S/ 2.000 para aquellos ciudadanos que busquen convertir su automóvil de GLP - el más usado por los taxistas - a GNV. PUEDES VER: Advierten falta de alimentos si paro de transportistas dura más de 3 días Noel Ñiquen, coordinador del programa Ahorro GNV del Ministerio de Energía y Minas (Minem) reconoció que la iniciativa legal está en constante revisión pero “actualmente ya lo tienen bastante avanzado” y se afinan los detalles técnicos para evitar que los residuos de los carros modificados terminen en un mercado negro. “Son S/ 200 millones que van a interactuar con el programa Ahorro GNV. Los mismos talleres que actualmente ofrecen el financiamiento ofrecerán este bono de descuento a los vehículos de GLP cuando se active este mecanismo. Esperamos que en un par de semanas ya se pueda activar y se anuncie el descuento para las conversiones de GLP a GNV ”, dijo a este diario. En esa línea, Ñiquen refirió que para este año se espera llegar a las 70.000 unidades modificadas a este recurso más económico y regulado, con el cual un taxista promedio puede llenar su tanque hasta con S/ 30.

