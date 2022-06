Inseguridad alimentaria: más de la mitad de hogares en 18 regiones son vulnerables

El alza prolongada de la canasta básica viene afectando a las familias de menores recursos. Regiones cuya economía se basa en el agro, como Ayacucho, Apurímac y Cusco, presentan mayor riesgo.

Los niveles de pobreza en la actualidad se asemejan a los registrados en 2012. Foto: Rodrigo Talavera/La República

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”