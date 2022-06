Destituyen a directivo de Agro Rural por compra de urea a empresa brasileña

El director ejecutivo de Agro Rural, Rogelio Huamaní, fue destituido luego de que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, acogiera el informe de la Contraloría, en el que reportó graves irregularidades en la compra de 74.000 toneladas de urea a la compañía brasileña MF Fertilizantes.

Pocas después de que la Contraloría difundiera el informe en el que señala que el comité de selección otorgó el máximo de 100 puntos a la proveedora brasileña, no obstante que no calificaba, el ministro Alencastre también anunció la anulación del proceso de adquisición que obtuvo MF Fertilizantes por US$ 55,8 millones.

Otra empresa, Global Investments Group (GIG), había ofertado un menor precio, siendo un total de US$ 47,7 millones. No obstante la diferencia de US$ 8 millones, el comité escogió la propuesta más cara. La Contraloría detectó una serie de irregularidades en el proceso, que derivaron en la selección de la empresa brasileña.

El ministro Andrés Alencastre anunció el pasado miércoles la salida de los responsables directos y una investigación exhaustiva de cara a una tercera licitación, que se espera sea convocada en los próximos días.

“Vamos a hacer a un lado a los responsables para que termine la investigación con toda la rigurosidad que le vamos a dar”, señaló el ministro a Radioprogramas.

Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho efectiva la salida de los miembros del comité evaluador, que estaba presidido por Leónidas Oscco Sihui e integrado por Juan Guerrero Ochoa, Daniel Moscoso Vargas, Catherine Navarro Acosta y Carlos Ortiz Lluquín.

De hecho, en horas de la mañana de ayer circuló la versión de que el reemplazante del destituido Rogelio Huamaní sería Daniel Moscoso Vargas, quien se desempeñaba como coordinador técnico de Agro Rural desde el 15 de junio y fue integrante del comité evaluador que cometió irregularidades, según la Contraloría.

No obstante, el día de ayer por la tarde, el titular del Midagri, Andrés Alencastre, señaló a La República que la posible designación de Moscoso no tendría su respaldo y que en las próximas horas se elegirá a un director que cumpla con todos los requisitos técnicos.

Desde el Ministerio de Agricultura se viene preparando un nuevo proceso para adquirir fertilizantes Foto: Marco Cotrina/La República

“Eso [designación de Daniel Moscoso] es un trascendido que no ha tenido ni respaldo político ni técnico. No se sabe [aún quién reemplazará a Rogelio Huamaní]. Tengo varios candidatos, pero tiene que calzar con las disposiciones de Servir y la Contraloría”, declaró.

El ministro también precisó que la nueva licitación estará bajo su responsabilidad, por ese motivo, buscará tener una coordinación más directa en todo el proceso para evitar que surjan irregularidades.

Alencastre: “Nueva licitación será bajo mi responsabilidad”

La Contraloría General de la República informó que participará en la tercera convocatoria para la compra de urea con el fin de garantizar que el proceso se cumpla de acuerdo con los marcos legales.

“Ante la prioritaria necesidad de adquirir y distribuir fertilizantes para agricultores, y considerando las situaciones alertadas en procesos iniciales, la Contraloría recomienda la creación de una mesa técnica y expresa su disposición de participar con un equipo de control”, señaló en un comunicado.

Por su parte, el ministro Andrés Alencastre dijo que la nueva licitación estará bajo su responsabilidad y, por ese motivo, buscará tener una coordinación más directa en todo el proceso para evitar irregularidades.