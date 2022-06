Advierten falta de alimentos si paro de transportistas dura más de 3 días

Impacto. Menor oferta de productos se observaría en el tercer día de paralización. Midagri realizará esfuerzos para garantizar el abastecimiento. MTC y transportistas tendrán reunión clave hoy.

Abastecimiento. Impacto se vería en mercados a partir del tercer día de paralización. Foto: difusión

Christian Alcalá ChrisAlcala22 christian.alcala@glr.pe

