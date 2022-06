Tipo de cambio abre al alza y se ubica en S/ 3,7437

El billete verde inició la jornada con un avance de 0,39% en relación al cierre de la víspera.

Tipo de cambio avanza y abre al alza, hoy jueves 23 de junio. Foto: difusión

El tipo de cambio abrió al alza este jueves 23 de junio y se ubicó en S/ 3,7437, de acuerdo al portal de cotización de divisas Bloomberg. En la víspera, el Banco Central de Reserva (BCRP) le había dado un cierre de S/ 3,7290, lo que representa un avance de 0,39%. A las 9.50 a. m. en el mercado paralelo el billete verde cotizaba en S/ 3,720 la compra y S/ 3,760 la venta. Mientras que el tipo de cambio bancario en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú se situaba en S/ 3,666 la compra y S/ 3,846 la venta, según el portal Cuánto está el dólar. PUEDES VER: Venta de solo dos gasolinas en grifos comenzará en 2023 El miércoles comuneros volvieron a bloquear la carretera que usa la mina de cobre Las Bambas en demanda de la tasación y pago por el uso de la vía, en un nuevo conflicto de la empresa que reanudó operación hace dos semanas tras una larga suspensión por otra protesta, dijeron dos fuentes relacionadas al tema. El bloqueo se produjo en el distrito de Mara, en la región de Apurimac, con palos y neumáticos de goma en la carretera según fotos publicadas en Twitter y que fue confirmado a Reuters por un dirigente de la localidad. Mientras en los mercados de divisas, el dólar subió un 0,340% frente a una cesta de las principales divisas. El índice subió más del 8% este año, lo que refleja el amplio sentimiento de aversión al riesgo y la ventaja de rendimiento del dólar impulsada por la Reserva Federal. El oro fue ligeramente más bajo, con precios al contado negociados a $ 1,827 por onza, un 0,5% menos en el día. Con información de Reuters y Renta4.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”