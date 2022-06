Más de 70.000 influencers deberán pagar impuestos

Obligaciones tributarias. Los ingresos que perciben los creadores de contenido son calificados, por la Sunat, como renta de tercera categoría y se les cobrará una tasa del 29,5%.

Contribución. El Gobierno considera que los influencers deberán sumarse a la reactivación económica del país. Foto: difusión

Christian Alcalá ChrisAlcala22 christian.alcala@glr.pe

