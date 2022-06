Retiro de CTS EN VIVO: ¿cómo puedo liberar hasta el 100% de estos fondos?

Si eres un trabajador del sector formal, sigue esta guía paso a paso para retirar el dinero de tu cuenta CTS. Este procedimiento está disponible desde el 5 de junio.

Los trabajadores tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para retirar su CTS. Foto: La República

Los empleados formales que tienen fondos en sus cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ya pueden solicitar el retiro de este dinero. Los bancos, cajas municipales y rurales deberán atender las solicitudes para la liberación de hasta el 100% de estos ahorros luego de que los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobaran esta medida extraordinaria. De acuerdo con la norma vigente, los empleados considerados dentro de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios pueden acceder a este desembolso hasta el 31 de diciembre del 2023. Aquí están inmersos los trabajadores del régimen laboral común de la actividad privada que cumplen jornadas mínimas de cuatro horas diarias. Las personas del régimen Remype, que acceden al 50% de la CTS, también pueden retirar sus fondos. PUEDES VER: Transportistas ratifican paro desde el lunes 27 de junio En Vivo: retiro de CTS hoy, 23 de junio 17:15 ¿Cuántas veces se podrá retirar la CTS? La norma establece que los trabajadores pueden disponer de forma parcial o total de los fondos de su cuenta CTS hasta el 31 de diciembre de 2023. No se ha establecido un límite de retiros, por lo que se podrá realizar una o más veces siempre y cuando esté dentro del plazo establecido. ¿Cómo solicitar el retiro del dinero por CTS? Sigue estos pasos luego de haber decidido retirar tu dinero CTS de las entidades financieras: Verifica en qué banco, caja municipal o rural te han depositado el dinero de la CTS. Si no lo sabes, debes preguntar directamente a tu empleador

Si optas por la manera presencial, puedes acudir a un cajero y disponer de los fondos de inmediato. También está la opción de las ventanillas de la institución financiera

Otra alternativa es retirar el monto de manera virtual mediante la banca móvil o web de tu entidad financiera. Para este paso es fundamental saber si tu cuenta CTS tiene saldo disponible. Luego corresponde hacer la transferencia a una cuenta personal. ¿Qué trabajadores no reciben CTS? La ley actual indica que sectores como los de construcción civil, pescadores, artistas y casos similares sujetos a regímenes especiales de CTS están excluidos. Asimismo, tampoco podrán acceder a este beneficio laboral quienes trabajan en el sector público, emiten recibos por honorarios o están en el sector informal.

