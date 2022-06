Precio del euro en Perú hoy, jueves 23 de junio de 2022: ¿a cuánto se cotiza la moneda?

Conoce aquí el precio del euro hoy en Perú y su cotización para este jueves 23 de junio 2022. ¿Cuál es la compra y venta de esta moneda?

Conoce la cotización del euro en Perú este jueves 23 de junio. Foto: EFE.

Entérate cuánto cuesta hoy el euro en Perú y conoce cuáles son los bancos que ofrecen la compra y venta de esta moneda. Asimismo, según informó el BCRP, la cotización de la última jornada del miércoles 22 de junio se ubicó en S/ 3,945. PUEDES VER: Retiro de CTS 2022: ¿cómo pedir este dinero en bancos y cajas municipales? ¿Cuál es la cotización del euro para hoy, jueves 23 de junio 2022? Según el Banco Central de Reserva del Perú, la divisa europea se ubica hoy, jueves 23 de junio, en 3,945 soles. PUEDES VER: Bono Yanapay Perú LINK: consulta quiénes cobran HOY, 22 de junio ¿Qué es el Euro? El euro es la moneda de la Unión Europea, que está conformada por 17 estados miembros. Entre ellos se encuentran países como Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. ¿Cuáles son los bancos en el Perú que venden y compran euros? Interbank

BCP

Scotiabank

Banco de la Nación.

