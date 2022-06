Petroperú: precio mayorista de combustibles no subieron esta semana

Precio en planta del diésel vehicular se mantiene en S/ 15,93 el galón. Mientras que el del gasohol de 90 registró una ligera reducción de S/ 0,27.

El diésel vehicular (diésel B5 S50 UV) expendido en la planta del Callao se mantiene en S/ 15,93 el galón. Foto: Andina

Durante la última semana el precio mayorista de combustibles no ha sufrido ningún cambio sustancial, según información de Petroperú. A detalle, el valor del diésel vehicular (diésel B5 S50 UV) expendido en la planta del Callao se mantiene en S/ 15,93 el galón, similar a lo observado este mes. Mientras que el precio de la gasolina de 95 sigue en el rango de S/ 26,35 por galón. La gasolina de 90 se ubica aún en S/ 16,36 el galón. PUEDES VER: Asimismo, la gasolina de 84 se vende al nivel mayorista en S/ 14,94 por galón. Por otro lado, desde el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) señalan que tanto Repsol como Petroperú redujeron el precio del gasohol de 90 en S/ 0,27 por galón, ubicándose ahora en S/ 22,52.

