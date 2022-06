Transportistas ratifican paro desde el lunes 27 de junio

Protesta. Alrededor de 400.000 transportistas de carga pesada paralizarán operaciones a nivel nacional. Esto impactará en el traslado de alimentos. Piden la rebaja y sinceramiento de precios del diésel, la regulación de los peajes, entre otras demandas.

Carga pesada. Gremios tendrán reunión con el MTC este viernes, pero continuarán con la medida hasta obtener un decreto que atienda sus demandas. Foto: Jaime Mendoza/La República

Luz Alarcón Ludalac luz.alarcon@glr.pe

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”