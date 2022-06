Transportistas ratifican paro desde el lunes 27 de junio

Para este lunes 27 de junio sigue en pie el paro de transportistas anunciado por los gremios de carga pesada.

Y es que, si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que había llegado a un acuerdo con uno de los gremios, este no habría sido legítimo; por lo que la Unión Nacional de Transportistas (UNT) ratificó el paro indefinido convocado para el próximo lunes, al cual se unieron otros gremios como la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (Anatec), que alberga al mayor número de flota.

“El lunes se va a paralizar todo, incluido el traslado de alimentos. Todo lo que vemos alrededor lo transportamos por camión, por eso es un servicio público”, señaló Javier Marchese, presidente de la UNT.

El dirigente indicó a La República que la medida de paralización es indefinida y calcula que será por más de 10 días. “Les estamos avisando para que se abastezcan. Al solucionarnos a nosotros los problemas, se soluciona el problema de todas las amas de casa del Perú”, apuntó.

Marchese precisó que en el país son alrededor de 400.000 transportistas de carga pesada de 187.000 empresas. Agregó que son 21 gremios a nivel nacional que acatarán la medida de protesta, luego de que en estos meses tuvieran conversaciones con los últimos tres ministros del MTC sin resultados positivos.

Así, este viernes 24 de junio a las 10:00 a.m. tendrán una “última oportunidad para dialogar con el MTC” y buscar una solución. No obstante, enfatizó que se continuará con el paro mientras que no salga un decreto que atienda sus demandas.

¿Qué piden los transportistas?

Los transportistas de carga pesada tienen cinco pedidos principales que buscan que sean atendidos por el Gobierno.

En primer lugar, piden que se les devuelvan la condición de servicio público, y que se incorporen los costos mínimos obligatorios de operación.

El segundo pedido es la rebaja y sinceramiento de los precios del diésel. Y es que, según señalan, la fórmula con la que se calcula el precio del petróleo explanta está sobrevalorado. “El 60% del crudo que se refina en Perú viene de nuestra selva, y se valoriza como si fuera petróleo de Texas -el más caro del mundo-, le ponen ese valor y le ponen el flete como si hubiera venido de Texas. Y el 40% del consumo que es importado, proviene de Ecuador, Colombia y Venezuela, y también vienen con sobrecosto, totalmente desinformada la tabla. Pedimos que se elimine esa fórmula para que se sincere el valor real del petróleo”, exhortó Marchese.

Entre los otros pedidos figuran que se fije una cuota mínima del movimiento de carga a favor de transportistas regionales para las actividades productivas como minería. También que se regulen los peajes y que se elimine la flota portuaria.

Aumentos en precios de combustibles han incrementado los costos en el transporte y en consecuencia, de los productos de primera necesidad. Foto: difusión

Aplazan al 2023 venta de dos combustibles en grifos

El Poder Ejecutivo aplazó hasta enero del 2023 la entrada en vigencia de la venta de solo dos tipos de combustibles en los grifos a nivel nacional.

Cabe precisar que el cambio de matriz de combustibles en las estaciones de servicio del país, que pasarán a solo expender calidad premium y regular, estaba previsto a regirse desde julio de este año con plazo de adecuación desde agosto. No obstante, un decreto supremo publicado ayer en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano dispuso que entre en vigencia desde enero del 2023. Actualmente se comercializan hasta nueve tipos de energéticos.

