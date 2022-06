Midagri designaría a Daniel Moscoso Vargas como nuevo director ejecutivo de Agro Rural

El abogado entraría en reemplazo de Rogelio Huamaní, quien acaba de ser removido del cargo. Cabe destacar que Moscoso fue parte del comité que realizó la elección fallida del proveedor de fertilizante para el Perú.

Se desempeñaba como coordinador técnico de este programa desde el 15 de junio. Foto: Facebook

Esta mañana se dio a conocer que Rogelio Huamaní Carbajal fue removido del cargo de Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en su reemplazo entraría Daniel Rodrigo Moscoso Vargas. Moscoso Vargas es abogado y se desempeñaba como coordinador técnico de Agro Rural desde el 15 de junio del presente año. Aunque su designación aun no es oficial, Moscoso publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Siempre estaré dispuesto a servir a mi patria, desde el frente que se me convoque, confío en que siempre podemos aportar todos para ver el país que queremos. Te quiero Perú...” PUEDES VER: Venta de solo dos gasolinas en grifos comenzará en 2023 Se debe tener en cuenta que este cambio se realiza luego de que la Contraloría General de la República reportara serias deficiencias en el proceso de adquisición de 73.000 toneladas de urea, que estuvo a cargo de la entidad Agro Rural. El titular del Midagri, Andrés Alencastre, informó que se tomarán en cuenta las observaciones del organismo contralor y que se dejará sin efecto la compra y se hará otra convocatoria. De esta manera, Moscoso asumiría el cargo con la importante tarea de liderar la compra de fertilizante de forma transparente y ágil, ya que los agricultores vienen esperando por este apoyo varios meses. Se debe destacar que Moscoso fue parte del comité que seleccionó a la empresa brasilera MF Fertilizantes como la proveedora de urea a pesar de que no incluyó el porcentaje mínimo de granulometría del producto, una información obligatoria exigida en las especificaciones técnicas del concurso.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”