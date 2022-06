Más de 3.900 agricultores fueron asistidos en gestión logística y negociación comercial

Programa Gestor Logístico del Mincetur busca fortalecer las capacidades logísticas de las organizaciones exportadoras.

Organizaciones exportadoras han mejorado un 52% sus conocimientos en gestión logística. Foto: Mincetur

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que alrededor de 3.950 agricultores pertenecientes a organizaciones exportadoras o con potencial exportador han sido asistidos en gestión logística y negociación comercial, gracias al Programa Gestor Logístico. Dicho programa busca fortalecer las capacidades logísticas y el nivel de negociación comercial, con compradores y proveedores de servicios logísticos de las organizaciones exportadoras o con potencial exportador. PUEDES VER: Midagri anula compra de urea por irregularidades Hasta el momento se han desarrollado cuatro ediciones. En las tres primeras, el programa capacitó a 16 organizaciones —entre asociaciones y cooperativas— vinculadas al sector. En Ayacucho, se capacitó a grupos especializadas en la cadena de quinua; en la región La Libertad, se hizo lo mismo con asociaciones dedicadas a la cadena de palta; y en Cusco, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ayacucho y Junín se instruyó mediante el programa a la cadena de café. Durante la última capacitación, se incluyeron a ocho organizaciones exportadoras de la cadena de banano de la región Piura, un producto que tiene entre sus principales mercados internacionales a Estados Unidos, Canadá, Panamá, Corea del Sur y Europa. Al finalizar la cuarta edición, el Mincetur informó que las organizaciones exportadoras han mejorado un 52% sus conocimientos en gestión logística y redujeron, además, entre un 23% y 47% sus costos logísticos. El dato El Mincetur organizará nuevas ediciones del programa. Ahora, serán 16 organizaciones vinculadas a la cadena de cacao de la región San Martín y asociaciones dedicadas a la cadena de palta en Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Huancavelica y Cusco, quienes recibirán la instrucción en gestión logística y negociación comercial. A esto se añadirá una capacitación para la cadena de castaña, durante el tercer trimestre del año, para ocho organizaciones de Madre Dios. Todo esto permitirá fortalecer las capacidades de alrededor de 1.800 nuevos agricultores y, con ello, potenciar la reactivación económica del país.

