La FED asegura que la banca de Estados Unidos está preparada para soportar una recesión grave

Banco Central estadounidense reveló que las 34 mayores entidades financieras podrían hacer frente a una caída económica severa.

Bancos permanecen por encima de los requisitos de capital mínimo. Foto: AFP

Las finanzas de los grandes bancos de Estados Unidos están lo suficientemente saneadas como para hacer frente a un escenario de recesión grave, aseguró la Reserva Federal (FED). El Banco Central estadounidense publicó un informe con los resultados de sus test de estrés anuales a la banca, según los cuales las 34 mayores entidades financieras del país podrían hacer frente a una caída económica severa. PUEDES VER: Más de 70.000 influencers deberán pagar impuestos La posibilidad de que la economía de Estados Unidos entre en recesión es cada vez mayor, especialmente después de que la FED empezara a decretar agresivas subidas de los tipos de interés para luchar contra la elevada inflación, una medida que puede ser efectiva para bajar los precios, pero que también puede llevar a un freno de la actividad económica. “Los bancos siguen teniendo niveles altos de capital, lo que les permitiría continuar prestando dinero a hogares y empresas durante una recesión severa”, menciona el informe. La FED explicó que los 34 bancos evaluados permanecieron por encima de los requisitos de capital mínimo , pese a unas pérdidas hipotéticas totales de US$ 612.000 millones en caso de una recesión severa. PUEDES VER: Precio de combustibles se encareció hasta en S/7 en lo que va del año En ese escenario, la ratio agregada de capital y acciones comunes, que provee un colchón extra ante posibles pérdidas, bajaría en 2,7 puntos porcentuales hasta un mínimo de 9,7%, porcentaje que seguiría siendo más del doble del mínimo requerido, apuntó la FED. El escenario hipotético diseñado por el Banco Central este año fue más severo que el de 2021, e incluyó una recesión mundial con impactos sustanciales sobre los mercados de la vivienda y de deuda corporativa. En ese contexto, el desempleo subiría en 5,75 puntos porcentuales en Estados Unidos, hasta un total del 10%; y el Producto Bruto Interno (PBI) bajaría considerablemente.

