Conversión a GNV: Gobierno financia al 100% el costo de cambiar el sistema en tu vehículo

¿El alza de combustibles está afectando tu economía? Conoce el programa Ahorro GNV, que cubre hasta por S/ 4.300 el costo de la conversión y puede ser devuelto hasta en 3 años.

"Ahorro GNV" está disponible en Lima, Callao, Ica, Junín, Cusco, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Piura. Foto: La República

