Este lunes vence la inclusión del GLP a granel en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles

Este lunes 27 de junio llega a su fin la inclusión del GLP a granel en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), con lo cual se elevaría el valor de este recurso en el mercado peruano.

Según el presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), Samuel Vásquez, es importante ampliar la vigencia del GLP a granel en el FEPC ya que se ha podido “darle cierta estabilidad” a este combustible en un contexto de alza de precios internacionales , propiciando así una rebaja inicial en el precio de venta en gasocentros y estaciones de servicio.

“Esta estabilidad ha ayudado a controlar la inflación por expectativa, al contener la variación continua de precios en estos puntos, que, antes de entrar al FEPC, estaban impactados por los precios internacionales y la volatilidad consecuente. Por ello, es necesario prolongar esta decisión”, anotó.

Vásquez ratificó su preocupación ante la posibilidad de que no se amplíe la medida ya que no ha habido un pronunciamiento concreto de las autoridades al respecto. El panorama se complica considerando que el 24 de junio es no laborable para el sector público, con lo cual se reduce el margen para la toma de decisiones.