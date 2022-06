Ejecutivo propone bono de arrendamiento para víctimas de desastres naturales

Proyecto fue enviado al Congreso para su respectiva evaluación. Se busca ayudar a los ciudadanos cuyos domicilios se derrumben o queden inhabitables dentro de una zona declarada en emergencia.

Este jueves el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca crear un bono de arrendamiento de vivienda para emergencias, con el fin de ayudar a los ciudadanos damnificados por un desastre natural o inducido por la acción humana, y cuyo domicilio resulte inhabitable o derribada por completo. Esta vivienda siniestrada debe encontrarse dentro de una zona en estado de emergencia, y según la iniciativa, el bono de arrendamiento tendría un valor de S/ 500 que se otorgará mensualmente por un plazo máximo de hasta dos años. PUEDES VER: Más de 70.000 influencers deberán pagar impuestos Para acceder a esta ayuda, los ciudadanos deberán presentar una solicitud ante el gobierno local distrital o Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Tras ello, recibirá el desembolso de esta ayuda a través del Fondo MiVivienda. La iniciativa precisa que el arrendatario de la vivienda siniestrada no es beneficiario de este bono de arrendamiento.

