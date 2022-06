Dólar en Perú: tipo de cambio cerró al alza y se ubica en S/ 3,763 este jueves 23 de junio

El billete verde terminó la jornada con un avance de 0,91% en relación al cierre de la víspera.

Revisa el precio del dólar paralelo y en los principales bancos del país HOY, jueves 23 de junio. Foto: Javier Quispe/La República

El precio del dólar cerró al alza este jueves 23 de junio, con una cotización de S/ 3,7630. Así, tuvo un avance de 0,91% en relación al cierre del miércoles cuando llegó a S/ 3,7290, según reportó el Banco Central de Reserva (BCRP). Por su parte, en el mercado paralelo el billete verde cotizaba en S/ 3,730 la compra y S/ 3,770 la venta. En tanto, en el mercado interbancario se ubicaba la compra en S/ 3,733 y la venta S/ 3,756. PUEDES VER: Midagri anula compra de urea por irregularidades En el mercado local se negociaron US$ 280 millones a un precio promedio de S/ 3,7534 . La demanda provino en gran medida por corporativos y por vencimientos de swaps cambiarios por S/ 385 millones. Además, el BCRP intervino colocando Swap Cambiario Venta por S/ 700 millones y vendió US$ 50 millones a un tipo de cambio promedio de S/ 3,766. “El dólar ha ganado posiciones y cotiza al cierre de mercado en 104.02 debido a las crecientes preocupaciones por una posible recesión en Estados Unidos en el segundo día de comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell”, explicó Asvim Asencios, Trader de Divisas de Renta4 SAB. En el plano internacional, el cobre llegó a precios mínimos y con ello se incrementan las preocupaciones sobre la evolución de la economía local ante una posible menor demanda de metales y commodities en los que somos principales exportadores.

