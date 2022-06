Deudas en controversia: la alternativa para recaudar hasta S/ 12.000 millones en el fisco peruano

Los intereses acumulados llegan a ser el 80% del monto pretendido originalmente, y no siempre terminan materializándose a favor del Estado, en un contexto en el que urge financiar el gasto público.

Hasta abril de este año, unas 1.400 empresas mantienen aún controversias judiciales con la Sunat por más de S/ 13.400 millones. Foto: difusión

Con el fin de mantener a flote el flujo de ingresos tributarios para financiar el creciente gasto público que demanda salir de los estragos de la COVID-19, desde Hernández & Cía. Abogados proponen una alternativa que impulsará la recaudación tributaria. Vale precisar que en dos años de pandemia aproximadamente 135.000 empresas cerraron en el Perú, y sumado a ello, actualmente se sufre una inflación agudizada por el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, el abogado Leonardo López —también presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)— indica que, hasta abril de este año, unas 1.400 empresas mantienen aún controversias judiciales con la Sunat por más de S/ 13.400 millones. PUEDES VER: Only Fans y Patreon: ¿cuánto debe pagar un influencer a la Sunat por impuesto a la renta? De este total, gran parte responde a intereses acumulados en años de litigio. “En algunos casos, estos intereses acumulados llegan a ser el 80% del monto final exigido frente al importe pretendido originalmente. Y este problema aplica a todo tipo de contribuyente (grande, mediano o pequeño)”, refiere. El letrado explica que el Estado no puede contabilizar este monto como deuda en cobranza porque se encuentra en controversia, y que al estar en esta situación no se la puede percibir como un activo porque la puede perder. Sumado a que dicho activo contingente ni siquiera debe generar intereses cuando el Estado rebasa los plazos legales para darle una solución, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias. Deudas incobrables Según data de la Sunat, durante 2021 más de S/ 5.000 millones en controversias pasaron a condición de deuda en cobranza dudosa, es decir, incobrable. Según López, esto responde a que gran parte que los hipotéticos deudores se tornan en negocios inviables. “Es decir, no solo se trata de un activo contingente, sino que, cuando se vuelva exigible, el Estado corre el riesgo de no poder ejecutarlo”, añade. Solución El abogado asegura que, de acuerdo a un estudio de Macroconsult encargado por la CCL, la creación de un mecanismo alternativo de controversias permitiría a las empresas privadas o públicas pagar total o parcialmente las deudas tributarias, cualquiera sea su estado de cobranza, correspondiente a periodos vencidos hasta 2018. Con este mecanismo, se le permitiría a la Sunat recaudar hasta S/ 12.000 millones, por lo que así lograría liberar recursos para necesidades básicas y reducir la carga administrativa y judicial del Estado. “Por ejemplo, para financiar la compra de fertilizantes, los bonos para las familias golpeadas por la inflación y el desempleo, así como para financiar todas las promesas que viene haciendo el Ejecutivo en el interior del país”, complementa. Finalmente, López considera necesario insistir en este mecanismo para solucionar las controversias tributarias y que incentive también a los contribuyentes a desistirse de sus procesos, ya que no solo generaría una fuente concreta de ingresos al fisco, sino que también daría una mejor señal para las inversiones requeridas y para la consecuente creación de empleo en la medida que las empresas dejan de tener pasivos que afectan sus posibilidades de nuevos financiamientos.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”