Denuncian que continúa la alta incidencia de anchoveta juvenil en la primera temporada de pesca

El Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos viene denunciando que desde que se inició la primera temporada de pesca industrial se ha registrado una alta incidencia de anchoveta juvenil, lo que pone en riesgo la conservación de esta especie.

La anchoveta es el recurso más buscado por las embarcaciones industriales. Foto: Sindicato de Pescadores de Chimbote

La primera temporada de pesca industrial de anchoveta se inició el 1 de mayo, desde entonces el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos reporta una alta incidencia de anchoveta juvenil, esto significa que se está extrayendo peces de menos de 12 centímetros que es la talla mínima permitida. La captura de anchoveta juvenil pone en riesgo la reproducción natural del recurso, por lo que es importante que la especie alcance su madurez y sea capturada una vez que haya desovado. PUEDES VER: Crisis de fertilizantes: Midagri anula compra de urea por irregularidades Se recuerda que el máximo permitido de pesca incidental de juveniles para este recurso es del 10%; sin embargo, al amparo del decreto supremo 024-2016/Produce, las embarcaciones pueden pescar por encima de ese límite, incluso hasta el 100%, sin recibir una multa, siempre y cuando reporten esa pesca de juveniles. De esta manera, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) realiza un análisis técnico que deriva al Ministerio de la Producción, quien decide finalmente aplicar vedas en las zonas donde se reporta la incidencia; no obstante, representantes de este sindicato indican que es mejor terminar con la temporada ya que las “minivedas” no permiten que el recurso se desarrolle.

