Dan por concluida designación de Rogelio Huamaní en Agro Rural

Esta decisión se da mientras en Agro Rural se lleva a cabo una importante adquisición internacional de fertilizantes que ha tenido cuestionamientos.

Huamaní Carbajal había estado en el cargo desde octubre de 2021. Foto: Agro Rural

Mediante una Resolución Ministerial se dio a conocer esta mañana que Rogelio Huamaní Carbajal fue removido del cargo de Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). La decisión tomada por el titular de esta cartera, Andrés Alencastre, se da cuando la Contraloría General ha revelado serias deficiencias en el proceso de adquisición de 73.000 toneladas de urea, que estuvo a cargo de la entidad Agro Rural. Por ese motivo, el ministro informó que se tomarán en cuenta las observaciones del organismo contralor y que se dejará sin efecto la compra y se hará una nueva convocatoria. PUEDES VER: Venta de solo dos gasolinas en grifos comenzará en 2023 El comité de evaluación de Agro Rural otorgó la buena pro a la oferta que presentó la compañía brasileña MF Fertilizantes; no obstante, era superior en valor a la que propuso la empresa estadounidense Global Investments Group (GIG). La primera cotizó a US$ 760 la tonelada, mientras que la segunda a US$ 650 por tonelada, generando un mayor gasto sin justificación. Como se recuerda, el economista Huamaní Carbajal fue designado en el cargo en octubre del año pasado, antes se había desempeñado como gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín y había sido candidato al Parlamento Andino en las últimas elecciones, sin éxito. Además, en junio de 2021 había sido una de las 37 personas detenidas a quienes se les imputa el cobro de cupos a empresas y choferes que querían licencias para conducir, así como a funcionarios, a fin de usarlos en provecho propio o financiar la campaña del partido oficial.

