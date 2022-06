Cacao peruano fue el más premiado en concurso de chocolates en París

Productores de Tocache, el Vraem y Urubamba lograron las máximas distinciones del concurso en Francia. Destacaron los chocolates elaborados con cacao fino, sal de maras, aguaymanto, castaña y copoazú.

El Perú recibió más reconocimientos por su chocolate que países como Honduras, Sao Tomé, Indonesia y Colombia. Foto: La República

Los productores de cacao peruano resultaron ganadores en el reciente II Concurso Internacional de Chocolates con Elaboración de Origen, realizado en París (Francia). La delegación nacional estuvo compuesta por 16 cooperativas, asociaciones productoras y empresas de distintas regiones del Perú: como San Martín, Cusco, Madre de Dios y Amazonas. La Agencia de Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) de Francia precisó que Perú obtuvo cuatro medallas: una de oro, otra de plata y dos de bronce, así como 11 diplomas gourmet. Los productores nacionales llevaron barras de chocolate con variedades de cacao fino, chuncho, criollo, VRAE 99, e incluso copoazú. PUEDES VER: Transportistas ratifican paro desde el lunes 27 de junio Los chocolates peruanos incluyeron maní, sal de maras, coco, nibs de cacao, arándano, aguaymanto y castañas. “ La historia del cacao peruano es muy estrecha a la cultura amazónica peruana ; por ello, es una consecuencia lógica que hoy dichas regiones obtengan tan importante reconocimiento”, sostuvo Rosario Pajuelo, directora de la Oficina Regional de Promperú en Francia, para la agencia Andina. Cacao peruano fue el más premiado en concurso de chocolate en París. Foto: La República En este concurso, participaron 13 países productores y el Perú consiguió 16 distinciones. “Nuestro país es sin dudas el principal ganador, ya que recibió más reconocimientos que países como Honduras, Sao Tomé, Indonesia y Colombia”, resaltó la representante de Promperú. “La industria chocolatera peruana va dando pasos importantes en el ámbito regional y pronto los encontraremos en todo el mundo”, añadió. ¿Qué productores peruanos de cacao ganaron en Francia? La Cooperativa Agraria Industrial Asproc de Nueva Bambamarca (Tocache, San Martin) obtuvo la medalla de oro en la categoría chocolate negro con su producto Aroma NBT con adiciones de aguaymanto. También se llevaron un galardón de bronce por su barra de chocolate amargo de 60% con arándano. Su participación fue auspiciada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). PUEDES VER: Crisis de fertilizantes: Midagri anula compra de urea por irregularidades Por su parte, la Asociación de Productores de VRAE y la Cooperativa Agraria Cafetalera Urubamba (Cusco) ganaron medallas de plata por sus barras de chocolate Miskicha y Kampaq Para Ti, respectivamente. Los primeros concursaron en la categoría chocolate con leche con una barra elaborada en cacao criollo y nibs de cacao; mientras que los cusqueños presentaron una barra al 70% de cacao chuncho extra dark. Una medalla de bronce también fue entregada a la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Sur Oriente (Coopsur) de Madre de Dios. Esta asociación, que tiene la marca “Raíces Tambopata”, participó con barras de chocolate amargo al 70% con castaña en la categoría chocolate negro con inclusiones de granos o nueces.

