Bolsa de Valores de Lima cerró este jueves 23 de junio en rojo

El mercado bursátil finalizó la jornada con una variación negativa de -2,83% en el S&P/BVL Peru General.

Foto: difusión

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró este jueves 23 de junio con 12 indicadores en rojo, solo dos en alza y dos sin variación. A detalle, el S&P/BVL Peru General - el referente local - finalizó la sesión con una variación negativa de -2,83%, mientras que el S&P/BVL Peru Select - el más representativo de la BVL - lo hizo con una de -3,28%. Sectores como minería (S&P/BVL MINING) arrastraron pérdidas de hasta -6,07% y construcción (S&P/BVL CONSTRUCTION), -2,49%. El sector consumo (S&P/BVL Consumer) llegó a -4,19%. Por otro lado, los indicadores con ganancias fueron S&P/BVL Ingenius - que mide el desempeño de las grandes tecnológicas - con 1,60% y el S&P/BVL FINANCIALS, con 0,10%.

