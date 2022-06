Crisis de fertilizantes: Midagri anula compra de urea por irregularidades

Todo de nuevo. Titular de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, acata observaciones de la Contraloría y anuncia nueva convocatoria para esta semana.

Sospechoso. El comité de evaluación de Agro Rural prefirió oferta más costosa de MF Fertilizantes. Foto: difusión

Abel Cárdenas periodeplazas abel.cardenas@glr.pe

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”